Politseijuht selgitab väsimatult sotsiaalmeedias (1)

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ei heitu, kui sotsiaalmeedias politseid kohati suisa väsimatult tümitatakse, ja proovib sotsiaalmeedia kasutajatele oma töö sisu selgitada.

Näiteks on Antsaar ka Facebooki grupi “Märgatud politseid Saaremaal” liige, kus tihti hoiatatakse kiirust mõõtvate politseinike eest ja nende arvel vahel ka hambaid teritatakse.

Nii mõnigi kord on politseijuhil tulnud täpsustada, miks politseiauto näiteks keelatud kohas pargib ja kas on tegemist tööülesannetega. Samuti kutsub ta inimesi tihti üles politseiga koostööd tegema ja näiteks liikluses ettevaatlikum olema.

Üleüldse on politsei avatus sotsiaalmeedias viimase aja kasvav suundumus. “Põhjus peitub meie soovis olla kogukonnale ikka partneriks, mitte vastaspooleks,” ütles Antsaar Saarte Häälele kommentaariks.

“Märgatud politseid Saaremaal” grupi kohta arvas Antsaar, et see on ju tervitatav, kui politsei tegevus inimestele korda läheb. “Politsei põhiline tegevus toimub avalikult ja ma ei näe probleemi, kui politsei kohalolekust või paiknemisest sotsiaalmeedias postitusi tehakse,” ei ole ta virtuaalse “tuledevilgutamise” vastu. Seda enam, kui säärane teavitamine mõnd joobes juhti või kiirustavat uljaspead tagasi hoiab.

“Tahan siiralt loota, et ükski saarlane ei soovi nende postitustega kaasa aidata sellele, et kurjategijad pääseksid varastatud esemetega või et meie liikluses oleks joobes ja ohtlikult kihutavaid juhte rohkem ning hukkunud ja vigastatud liiklejate arv kasvaks,” ütles Rainer Antsaar.

Tema sõnul võiks grupis teha ehk rohkem ettepanekuid Saaremaa üldise liikluskultuuri kohta ja tähelepanekuid, kus järelevalvet soovitakse. “Meile on oluline, et politsei tegevus vastaks kogukonna ootustele ja kui inimesed tunnevad kuskil suuremat ohtu liikluses, oleme hea meelega valmis seal rohkem panustama,” kinnitas ta.

Saaremaa politseinike aktiivsuse üle sotsiaalmeedias tunneb Antsaar vaid heameelt ja usub, et see on lisakanal just politseiga otsesuhtlemisel. Sellena on see ennast ka juba tõestanud. “Me loodame, et oleme õiges kohas ja teeme õigeid asju,” märkis ta ja lisas, et Facebookis tasuks kindlasti jälgida ka teisi politseiga seotud lehekülgi. Oma leht on näiteks ka Lääne politseiprefektuuril. Samas tuletas Rainer Antsaar meelde, et abi saamiseks on siiski mõistlik helistada numbril 112.