Rehemäel ja kaubamajas saab kaupa osta järelmaksuga (2)

Augustikuust alates on Rehemäe mööbli- ja E-ehituskeskuse kaupluses ning Saaremaa kaubamajas võimalik tasuda kauba eest järelmaksuga.

Saaremaa tarbijate ühistu kaubandusjuht Marika Mägi ütles, et järelmaks on hea võimalus, kui klient soovib teha suurema ostu, kuid tal ei ole hetkel selle jaoks piisavalt vaba raha või kui ta tahab oma kulutuse jagada järgmistele kuudele.

Järelmaksuga saab nimetatud poodides tasuda ostukorvi eest, mille hind on vahemikus 80–2000 eurot. Järelmaksu saab vormistada kuueks kuni kuuekümneks kuuks ja selle intress on 11,9% ostusummalt. “Kliendil on võimalus teha ka sissemakse, ent kui klient seda ei soovi, pole sissemakset vaja,” lisas Mägi.

Tema sõnul on järelmaksu vormistamine lihtne. Selleks tuleb kaasa võtta dokument ja täita kaupluses taotlus. “Otsus järelmaksu võimaldamise kohta tuleb ühe minutiga ja positiivse otsuse korral saab klient kauba kohe kaasa,” märkis Mägi.

Selline makseviis on kaupmeeste juures üle Eesti laialdaselt kasutusel, kuna see annab kliendile võimaluse osta just talle meelepärast kaupa. “Soovime ka oma kauplustes pakkuda klientidele paremaid lahendusi ja mugavat viisi arveldamiseks,” lisas Marika Mägi.