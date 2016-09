Saare poiss mängib USAs vändatud filmis

Sel nädalal esilinastub Ameerikas ülesvõetud eesti mängufilm “Ameerika suvi”, mille peaosalist mängib Saaremaa juurtega Einar Kuusk.

Nii draama- kui ka komöödia­elemente sisaldav “Ameerika suvi” filmiti 2015. aasta septembris kolme nädala jooksul California ja Nevada kõrbelinnades. See põhineb Eesti tudengite, kes on Ameerikas ukselt uksele käies raamatuid müünud, tõestisündinud lugudel. Peategelast Martinit kehastab Valjala vallast Turja külast pärit filmimees Einar Kuusk.

Näitlejad ei sobinud

“Meil olid kuueteisttunnised võttepäevad, aga vahel ikka magasime sisse ka,” meenutas Kuusk võtteperioodi. Nimelt filmiti “Ameerika suvi” guerilla-meetodil, mis tähendab pikki võttepäevi, käepäraseid rekvisiite, väikest meeskonda ja filmimist tavaliste inimestega nende igapäevases keskkonnas. Kuusk selgitas, et lavastaja Rain Rannu tahtiski luua võtteplatsil samalaadset meeleolu, mis valdab raamatumüüjaid tööpostil.

Eestist võeti kaasa neli näitlejat, lisaks Kuusele ka Jarmo Murumaa, Helena Pruu­li ja Kristo Viiding. Ülejäänud tegelased on valdavas osas kohalikud, kes mängivad sisuliselt iseennast. “Nii loomulikult käis see protsess ameeriklastel,” kiitis Kuusk kohalikke.

Rolli sai Kuusk castingul ehk prooviesinemisel. Lavastaja Rain Rannu ütles, et peategelase rolli prooviti ka mitmeid kutselisi näitlejaid, kuid ükski neist ei tundunud sada protsenti sobiv.

“Olin Einariga varem kokku puutunud tema enda lühimängufilmi kaudu ja kutsusin ta castingule. Esimesel kahel korral ei jõudnud ta kohale, aga kui kolmandal korral lõpuks tuli, siis saime kohe aru, et ta on selle rolli jaoks loodud,” meenutas Rannu.

Filmitegijatele meeldis Kuuse loomulikkus. Ka hiljem võtteplatsil jäi lavastaja Kuusega igati rahule. “Võrreldes teatrinäitlejatega ei olnud Einaril võib-olla nii tugevat eeltöö tegemise ja ettevalmistamise harjumust, aga seda kompenseeris väga kiire olukorda ja rolli sisseelamise oskus,” lausus Rannu.

Einar Kuusk ise loodab, et “Ameerika suvi” avab tema jaoks nii mõnegi ukse. Andekale 27-aastasele noormehele pakuvad võrdselt pinget nii näitlemine kui ka filmide tegemine. Humoorika sisuga videoid hakkas ta filmima ja Youtube’i üles laadima juba aastaid tagasi. «Alustasin tänaval intervjuude tegemisega ja tänavavempudega. Siis tulid juba sketšid ja lühifilmid,” rääkis Kuusk.

Sisu ja sõnum

2015. aasta algul valmis Kuusel lühifilm “The Most Beautiful Day” (“Kõige ilusam päev”), mille tegemine võttis tal paar aastat. Ta selgitas, et kui ta varem arvas, et filmide puhul on kõige olulisem visuaalne pool, siis praeguseks on ta jõudnud arusaamale, et veel tähtsam on filmi sisu ja sõnum. Praegugi on tal käsil täispika filmi stsenaariumi kirjutamine, mille ta plaanib ka lavastada.

Kõrgkooli filmikunsti õppima pole Kuusk lõpetamata keskkooli tõttu jõudnud. Ta tõdes, et kõik ained peale matemaatika said tehtud. Videote loomine võttis noormehel toona aga nii palju aega ära, et viimane ponnistus jäi õhtukoolis tegemata. Praegu tegutseb Einar Kuusk selle nimel, et leida inimesi, kellega koos filme teha. Samuti loodab ta taas leida näitlejana tööd mõnes mängufilmis.

Mängufilmi “Ameerika suvi” pole Einar Kuusk täispikkuses ise veel näinudki. Ta märkis aga, et nalja peaks filmis kõvasti saama.