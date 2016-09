Saaremaa väiketootjate toodang pälvib rohkem tähelepanu

Saarte Sahver pakub Saaremaa toidufestivalil sel aastal iga päev mõnd kohalikku kaubagruppi soodsama hinnaga.

Saarte Sahvri juhataja Lii Kirvese sõnul väiketootjad ise kaupluses kohal siiski ei ole, kuna elu on näidanud, et neil napib aega, veetmaks terve päev poes. “Tootjatega saab kindlasti kohtuda laupäevasel turupäeval,” kinnitas ta. “Küll on aga Saarte Sahvril kõikvõimalike kaubagruppide testreid pakkuda, millele meie klienditeenindajad oskavad lahkesti lisa rääkida ja soovitada igaühele oma.” Esmaspäev oli tee ja ürtide, teisipäev müslide, snäkkide ja maiustuste päralt. Kolmapäeval on aga soodushinnaga pakkuda teravilja-, tatra- ja muid põnevaid tooteid Koplimäe mahetalust, Pihtla Veskilt ja Karmelilt, neljapäeval kõikvõimalikud soolased ja magusad kohalikud hoidised uuelt tulijalt KuKuu Gourmet’lt ning vanadelt tegijatelt hoidistemaailmas – Epi talu, Urve Lillimägi, Maria Kaljuste Ideafarm, Saaremaa Kadakasiirup.

Reedel on teemaks joogid – kohalikud mahlad, limpsid, õlled ja siidrid. Laupäev on vahelduseks toidule kohalike kehahooldustoodete päev – GoodKaarma, Tilk!, Muhu Jaanalind, Kiligunde, SEN, Revitalefekt.

“Palju head kraami!” kinnitas Kirves. Soodsamad pakkumised on tema sõnul osutunud üle ootuste populaarseteks just kohaliku ostjaskonna seas. “Eks nädalalõpp too poodi rohkem ka saare külalisi,” on ta lootusrikas.