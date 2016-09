Suur Turupäev on taas tulekul

Eeloleval laupäeval toimuv Suur Turupäev pakub põnevat tegevust kogu perele – ostlemisrõõmu ja suhtlust kohalike tootjatega, taluteemalisi õpitubasid ja demonstratsioonesinemisi. Lustimist lastele põhualal ja näomaalinguid. Kohal on taluloomad ja toimub tõujäärade näitusmüük.

Turupäev on piirkonnamärgise Saaremaa Ehtne toode märgikandjate pidu! Suured ja väikesed toidutootjad, talunikud ja käsitöölised kauplevad kohaliku toidu, käsitöö, aiasaaduste ja muu sobivaga! Kõigil külastajatel on suurepärane võimalus suhelda kohalike tootjatega ning soetada kotid täis kenat kaupa. Talu tuleb selleks päevaks linna – turualal on lambad, poni, kanad ja teised taluloomad.

Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liit korraldab turualal tõujäärade näitusmüügi, mille eesmärgiks on erinevate Saaremaal peetavate lambatõugude tutvustus. See on kohalikele lambakasvatajatele võimalus sel päeval oma karja soetada uus jäär. Samaaegselt lammaste näitusmüügiga toimuvad temaatilised töötoad ja demonstratsioonesinemised- saab vaadata lambapügamist ning osaleda viltimise töötubades.

Lisaks on turualal õnnelike kanade päev. Täpsustavalt Ökoloogilste Tehnoloogiate Keskus toob kohale erinevat tõugu kanad, tutvustatakse õnnelike kanade pidamist ning nende munade headust. Koplimäe mahetalu perenaine Marju viib läbi suurt ühiskokkamist koos lastega.

Meeleolu loob kogu päeva vältel lõõtsamees Haeskast, lastele on avatud põhuala ning tehakse taluteemalisi näomaalinguid. Turupäeva juhib mahetalunik Aivar Kallas. Samaaegselt Turupäevaga toimub kultuurimajas sügislaat, kus pakutakse Eesti tootjate toitu ja käsitööd.

Ajakava:

10.00 Turupäeva avab maavanem

10.00-15.00 Tõulammaste näitus turualal

11.00-14.00 Taluteemalised näomaalingud lastele turualal. Tasuta

11.00-15.00 Õpituba „Märgviltimise ABC kogu perele“.Juhendab tekstiilikunstnik Erika Pedak, assisteerib metallikunstnikust maalija Endla Tuutma. Sobib kogu perele. Kuressaare Turuhoone II korrus. Tasuta

11.00-15.00 Õpituba „ Vildime sügiande “. Kuivviltimise töötuba juhendab Tiia Kobin. Sobib kogu perele. Kuressaare Turuhoone II korrus. Tasuta.

11.00-15.00 Suur pannkoogiküpsetamine Koplimäe Mahetalu perenaise Marju juhendamisel. Kuressaare Turuhoone eesolev telk. Tasuta.

11.30 Esinevad Muhu rahvatantsijad

12.30 Esinevad Muhu rahvatantsijad

13.00 Demonstratsioonesinemine „ Kuidas pügada lammast“. Turualal

14.00 Tõulammaste müük. Näitusmüügil on esindatud järgmised jääratõud: Dorset, Texsel, Suffolk, Lleyn, Islandi ja

Gotlandi lammas.

15.00 Turupäevade lõpetamine

Neljapäeval GOSPAs toimuvale ettevõtluskonverentsile oodatakse nii ettevõtjaid kui ka avalikus sektoris toimetavaid inimesi, poliitikuid ja üldse ergu mõtteviisiga saarlasi. Kuulajaid ootavad huvitavad ettekanded oma ala asjatundjatelt ja karismaatilistelt analüütikutelt. Luubi alla võetakse toodete eksport, püsiühendus laevadega saarte ühisruumis ja Eesti majandus tervikuna – buumist masuni, kuidas edasi. SAK ja SEL tunnustavad ettevõtjaid.

Reedel Arensburgi hotelli konverentsisaalis toimuval ettevõtluspäeval räägivad lektorid äriideede genereerimisest, sellest, kuidas oma ideid ellu viia, ja kuulda saab ka kohalike ettevõtjate edulugusid.

Reedel ja laupäeval saavad saarlased ettevõtjate sügislaadal Kuressaare kultuurikeskuses ülevaate Eesti toidust, mitmesugustest kaupadest jne. Koduveinikoolitus Veinivilla meistrite käe all algab sügislaadal reedel kell 16 ja laupäeval kell 12. Kihelkondlikke ehteid saab ka näha, osta ja vanade ehete kohta nõu küsida.

Suur Saaremaa toidu ja käsitöö turupäev on Kuressaare keskväljakul 14. septembril. Seal saab degusteerida ehtsaid saaremaiseid tooteid. Suur kõrvitsaväljanäitus toimub samuti. Korraldaja sõnul on eksponaatidele ruumi küllaga. Registreerige telefonil 51 77 980. Igale osalejale auhind.

Täpsem info www.saaremaapäevad.ee.