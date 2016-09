Suursaadik: BWB oleks USA-s edukas

USA turgu rihtival Saaremaa laevatootjal Baltic Workboatsil oleks suursaadik James D. Melville’i hinnangul tema kodumaal eduks väga head väljavaated. “Nad oleksid väga edukad, neil on oma visioon ja nad on juba väga palju saavutanud. See, mida nad pakuvad, on esmaklassiline ja ma usun, et neid saadaks USA-s suur edu,” arvas Melville.

Ta nentis küll, et ei ole sel alal väga suur ekspert, aga hinnates USA rannikuala kogusuurust ja sellest tulenevat pidevat vajadust erinevate veesõidukite järele, on Ameerika Ühendriikides alati turgu suurepärastele toodetele, nagu neid Baltic Workboatsis tehakse. Lisaks laevaeehitajatele külastas USA suursaadik Saaremaal ka Pöide pruulikoda, Saarte Sahvrit ja Delifoodi ning koos abikaasaga vaadati üle siinsed peamised vaatamisväärsused.

Samuti kohtuti Kuressaare linnapea Madis Kallase ja Saare maavanema Kaido Kaasikuga. Saaremaa on neljas Eesti saar, mida suursaadik on oma siinviibimise ajal külastanud. Esimene oli Kihnu, teine Hiiumaa ning pärast toidukuu avamisüritust Muhus Koguva sadamas jõuti Saaremaale.

Suursaadik tunnistas, et Saaremaa oli tegelikult esimene valik, sest algselt plaaniti külaskäiku siia ooperipäevade aegu, kuid kuna juba visiidi planeerimise ajal oli raske leida Saaremaal vaba hotellituba, siis külastati hoopis Viljandi folgifestivali.