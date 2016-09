Vähiröövleid on sel aastal rohkem tabatud (1)

Vähipüügihooajal korjati Saare maakonna veekogudest ära 170 ebaseaduslikku püügivahendit.

Kaks viimast suvekuud kestnud vähipüügihooajal toimepandud püüginõuete rikkumiste kohta on Saare maakonnas algatatud kuus menetlust.

“Üks menetlus on jõudnud praeguseks ka otsuseni,” ütles keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer. Inimesel oli vähipüügiluba küll olemas, kuid teise veekogu jaoks. Määratud trahvisumma on 120 eurot.

Kuue menetlusjuhtumi seas on ka kolm keskkonnakahju-juhtumit. Need olid Karujärvel, Vesiku ojal ja Võlupe jõel. Kahel korral püüti üldse ilma loata ja ühel juhul võeti koos mõõduliste vähkidega kaasa alamõõdulisi. Keskkonnakahju suuruseks on arvestatud kokku 3720 eurot.

Ebaseaduslikke püüniseid on enim leitud Oju, Võlupe ja Leisi jõest.

“Järelevalve on planeeritud selliselt, et oleme olnud õigel ajal õiges kohas ning selle tulemusena rikkumised avastanud,” selgitas Haamer ka seda, miks on rikkujate tabamisi sel aastal rohkem olnud.

Rikkumiste korral on ebaseaduslikult püügil olevad püügivahendid ära korjatud ja neis olevad jõevähid loodusesse tagasi lasknud, lisas Jaak Haamer.