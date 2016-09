Vananaiste Suve kümnes tulemine

9.–10. septembril toimub Kuressaare linnateatris juba kümnendat korda vähemusrahvuste teatrifestival Vananaiste Suvi.

Festivali peakorraldaja ja Saare vene seltsi juht Nijole Kärner ütles, et temal on peas vaid üks mõte: “Et kõik läheks hästi!” Kärner lisas, et seltsil on õnnestunud festivali mitmeid aastaid korraldada eelkõige tänu kõigile toredatele ja abivalmitele inimestele, kes on andnud oma panuse.

Tänavuse programmiga on korraldajad Kärneri sõnul igati rahul. Esimesena etendub reedel kell 16.25 Saare vene seltsi oma lavastus “See, kes avab ukse”. Näidendi autor Neda Neždana (kodanikunimega Nadežda Mirošnitšenko) on ka ise festivalile tulemas. Neda Neždana on ukraina näitekirjanik, poeet ja dramaturg, kes on enam kui 15 näidendi ja mitme luulekogu autor ning paljude teatrifestivalide laureaat. Lisaks kirjutab ta stsenaariume filmidele, teleseriaalidele ja raadiosse. Ta on lõpetanud Kiievi lingvistilise ülikooli prantsuse filoloogia erialal ja kultuuriloo eriala rahvuslikus Kiiev-Mohyla akadeemias.

Konkursi programmis osalevad teater-stuudio 16. Komnata Narvast (Vjatšeslav Kirejev “Tänu õppetunni eest”, lavastajad Vitali Katuntsev ja Olga Katuntseva), Vejer i Špaga Maardust (Julia Eskina “Seitse mina paadis”, lavastaja Esenia Antropova), Kamerton Riiast (Ray Bradbury “Muutuste tuul”, lavastaja Ljudmila Stanczyk), Vene noorsooteater Tallinnast (Viktor Legentov “Edit Piaf”, lavastaja Alla Milovidova) ja Jabloko Rakverest (Anatoli Djatšenko “Njaja”, lavastaja Olga Zulai).

Konkursivälises programmis saab laupäeva õhtul näha Vejer i Špaga esituses plastilist miniatuuri “DO/MA variatsioon” (lavastaja Esenia Antropova) ja Jõelähtme LavaGrupi esituses Anton Tšehhovi “Abieluettepanekut” (lavastaja Maie Ramjalg). Jõelähtme LavaGrupp on ainsana Vananaiste Suvel esmakordselt.

Žüriis on praeguse seisuga Eduard Toman, Lea Kuldsepp, Maire Sillavee ja Nijole Kärner ning tõenäoliselt ka Neda Než­dana.