Aia tänava pikendus taas kalevi alt välja

Seoses Kuressaare linna arengukava ja eelarvestrateegia aruteluga on taas päevakorrale tõusnud Aia tänava pikendamine üle Põduste jõe Sääre maanteele.

Linnavalitsus toetas ettepanekut lisada eelarvestrateegiasse Aia tänava läbimurde rajamiseks 2020. aastal summa 650 000 eurot. Seda klausliga, et rahastamine toimub mitte linnaeelarvest, vaid mõnest lisaallikast.

Linnapea Madis Kallas rõhutas, et tegu ei ole ainult Kuressaare, vaid kogu Saaremaa jaoks olulise projektiga. “Tähtis on ka liiklusohutuse aspekt, sest Lootsi tänav on praeguse liiklusvoo jaoks kitsaks jäänud,” tõdes Kallas.

2011. aastast on läbimurde kohta olemas firma Sweco Projekt koostatud projekt. Toona hinnati umbes 600 meetri pikkuse tänavalõigu rajamise maksumuseks ligi 400 000 eurot. 2012. aastal tegi Kuressaare linnavalitsus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku avada uuel programmiperioodil (2014–2020) toetusmeede maakonnakeskusi läbivate transiitteede-tänavate projektipõhiseks rahastamiseks. Ühtlasi tegi linnavalitsus ministeeriumile taotluse rahastada uuest toetusmeetmest Aia tänava läbimurde väljaehitamist 640 meetri ulatuses, Põduste jõe sillast Heina tänavani.

Kuressaare linnavalitsus peab Aia tänava läbimurde rajamist vajalikuks, et suunata tihe liiklusvoog eemale linna puhkealast. Kuressaare–Sääre maantee suubub praegu linna läbi Lootsi tänava, mis ei vasta aga põhi- või jaotustänava nõuetele.

Aia tänava Põduste jõe äärses tupikus elava Ene Peegli jaoks on tänavapikenduse plaan rõõmustav. Tulevikus koduaia taha tekkiv pidev liiklusvoog ja sellega kaasnev privaatsuse vähenemine teda murelikuks ei teinud. Pigem näeb Peegel positiivsena lootust kodutänav senisest veelgi paremasse korda saada. Vähemtähtis pole naise sõnul ka see, et sild võimaldab praegusest tupiktänavast kergesti Sääre maanteele pääseda.

Aia tänava läbimurde suhtes oli toetavalt häälestatud ka tänava äärde jääva Kuressaare haigemaja juhatuse liige Märt Kõlli. “Sotsiaalse infrastruktuuri objektina ei ole me sõltuvad liikluse tihedusest, pigem on oluline teatud riskiolukordades võimalikult hea ligipääs igalt suunalt,” selgitas ta.