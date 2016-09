Cellfood on petukaup

Sellest, kui palju saarlasi on väidetavalt kraaniveest ja väävelhappest koosnevat toidulisandit Cellfood kasutanud või vähemalt proovinud, ülevaade puudub.

Esmaspäevane Eesti Päevaleht kirjutas, et eestlaste seas populaarsust koguv toidulisand Cellfood on puhas pettus.

Toote maaletooja, OÜ Rakutoit kinnitusel on Cellfoodi tilgad “maailma enimmüüduim hapniku ja mineraalainetega toidulisand, mis varustab keha sügaval rakutasandil hapniku, mineraalainete ja mikroelementide, ensüümide ja aminohapetega”. Lisaks tugevdavat see toode loomulikul viisil inimese immuunsust ja tõstvat energiataset.

Mineraale ei sisalda

Eesti Päevalehe palvel Tartu ülikoolis tehtud analüüs näitas aga, et imeravimiks peetav Cell­food on väävelhappe ja kraanivee segu ega sisalda ühtki mineraali, mis pakendil kirjas. “Soolapuhujad müüvad lihtsameelsetele jälle mürki,” kommenteeris üks pahane Saarte Hääle lugeja.

Saaremaa ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskuse juhataja, keemikuharidusega Anne Teigamägi nii resoluutne ei ole.

“Väävelhappe kasutamine happesuse regulaatorina on toidu lisaainena lubatud nii Euroopas kui ka Eestis,” tõdes ta, lisades, et piirnormid toitudes on rangelt paika pandud ja neid ei ole lubatud ületada. Teigamägi sõnul toidu lisaainena kasutamisel väävelhape väga suuri kõrvalmõjusid ei tekita, aga nagu paljude teistegi lisa­ainete suhtes, esineb ka selle suhtes tundlikke inimesi.

“Igapäevaselt me tarbime väävelhappe jääke koos valge suhkruga, mille rafineerimiseks väävelhapet kasutatakse,” rääkis Teigamägi. “Väävelhapet kasutatakse ka olmes, näiteks on üsnagi kange väävelhappe lahus kasutusel akuhappena. See on väga söövitav.”

EPL-i andmeil on Cellfood tugevalt happeline värvitu ja lõhnatu vedelik ning kui kogu toidulisandis olev hape on väävelhape, siis on selle kontsentratsioon umbes 6%.

“See kuueprotsendiline lahus on juba üpriski söövitava toimega,” ütles Teigamägi. “Kui seda vette lisatud tilgana sisse võtta, siis see organismis lubatud piire võib-olla ei ületa.”

Teigamägi lisas, et kui väävelhappe kontsentratsioon on tootes nii suur nagu 6%, peab see kindlasti olema märgitud toote pakendile.

Käest kätte kaup

“Seda toidulisandit apteekides ei müüda, tegemist on käest kätte kaubaga,” tõdes Saare Selveri Südameapteegi juhataja Merle Meola. “Käest kätte müüdavate toodete koostis pole aga tegelikult kontrollitud. Õnneks pole meilt seda toidulisandit ka küsitud.”

Meola sõnul pole ta ise Cell­foodi pakendit käes hoidnud ega ole täpsemalt kursis, mis puhul seda toidulisandit soovitatakse. “Mina soovitan toidulisandeid osta apteegist, sellist käest kätte müüdavat toodet mingil juhul mitte,” lausus Meola.