JUHTKIRI: Sinu tervise heaks?

Kloordioksiidi- ehk MMS-i saagast on möödas vaevalt aasta, kui üle Eesti saab kuulsaks teine “imerohi”, Cellfood.

Toidulisandina müüdava “rakutoidu” pakend lubab, et Cellfood sisaldab 68 mineraalainet ja 34 ensüümi. Ja mille kõige puhul see aitavat – aknest Alzheimeri tõveni, astmast rääkimata! Internet on sääraseid “edulugusid” täis.

Kindlasti on ka Eestis omajagu neid, kes kinnitavad, et on tilkadest abi saanud. Uskumise jõud on ju suur.

Paraku selgitas Tartu ülikooli keemialabori analüüs, et paljukiidetud kontsentraat koosneb hoopis väävelhappest ja kraaniveest.

Muidugi, eks see ole igaühe enda asi, mida sisse joob. Küll aga on rumal pakkuda “ravimit” oma lähedastele, eriti lastele, teadmata, mida see sisaldab ja milline on selle tegelik mõju tervisele.

Sellest, kui vastutustundetu on säärast sodi toota, müüa ja reklaamida, pole mõtet rääkidagi. Aga kergeusklikelt tulevatki raha ära võtta ja neid, kellelt võtta, on piisavalt.