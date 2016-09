Karl Bulla kalmul asuv mälestuskivi restaureeritakse

Karl Bulla nimelise ajaloolise fotograafia fondi esindajad on järgmisel kuul tulemas Saaremaale, et restaureerida Jämaja surnuaias Karl Bulla kalmul asuv mälestuskivi.

Samuti on neil soov paigaldada Iidel õukonnafotograaf Bulla endise kodumaja ehk praeguse Torgu vallamaja seinale mälestustahvel. See soov on esialgu veel eskiisi vormis.

Fondi esindajad jõuavad Eestisse juba septembri lõpus. Saaremaal peatutakse 4.–6. oktoobrini ning siiatulek on fondi jaoks ääretult oluline.

Karl Bulla nimeline ajalooline fotograafia fond oli tihedalt seotud ka sel suvel Peterburis toimunud “1000 eestlast Peterburis” kultuurilise suursündmusega. Nimelt võõrustas fondi president Valentin Elbek saarlasi põhjalikult renoveeritud Karl Bulla muuseumis otse Nevski prospektil.

Tõnis Kipperi Saarte Hääles suvel ilmunud reportaažis Peterburist tunnistasid sõrulased, et Nevski prospektil toimunud vastuvõtt oli sõrulastele erilise tähendusega. Just Sõrves nautis ju endine õukonnafotograaf rahulikku vanaduspõlve.

Elbek lubas ka saarlastele, et juba suve lõpus on ta tulemas Jämaja kalmistule Carl Bulla hauda korrastama ja Torgu vallamajja näitusele. Sõrulased viisid suvel omalt poolt Peterburgi Bulla-majale raamatu Saaremaa rahvarõivastest, kus sees ka Bulla tehtud foto Jämaja rahvarõivais noorikutest.

Kertu Kalmus, Kristina Kretova