KG-s avati harmooniatuba (1)

Eile avati Kuressaare gümnaasiumis lõõgastumiseks ja vaimse tasakaalu saavutamiseks mõeldud ruum, mis sai nimeks harmooniatuba.

KG tugikeskuse juhataja Piret Tenno rääkis, kuidas eelmisel aastal pakuti talle sedasama vaikset ruumi tööruumiks.

Ent siis hakkasid mõtted liikuma hoopis selles suunas, et sisustada hubane tuba, kuhu saaks tulla igapäevamüra käest ära rahu kogema.

“Alustades ei olnud mul aimugi, kust saada raha ja millest pihta hakata,” nentis Tenno. Esimese algatusena tehti jõululoterii, millega koguti 162 eurot.

“Kutsusime täna siia ka koostööpartnerid, näitamaks, et tegelikult ei ole palju vaja, et midagi ilusat luua,” ütles Tenno, viidates sellele, et 3000-eurose eelarvega sai tuba sisustatud ning ootab nüüd külastajaid.

Sõna sai ka koolidirektor Toomas Takkis, kes ütles, et hakkama on saadud äärmiselt toreda asjaga. Tänusõnade osaliseks sai teiste hulgas ka linnavalitsus, kelle poolt abilinnapea Tiia Leppik andis üle sõnajala, lausudes, et igas hea auraga toas peab olema sõnajalg.

Harmooniatuba avati pidulikult lindi läbilõikamisega ning seejärel tehti tutvust toa interjööriga, et selle rahustav ja meeli tasakaalustav mõju ise ära proovida.