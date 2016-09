Magnus ja Frederik hoiavad lossis riideid

Kuressaare linnuse garderoob täienes kahe riidenagi võrra, mille autor on sepp Gunnar Vares.

Pikki aastaid Pärnus, kuid nüüd taas kodusaarel tegutsev sepp Gunnar Vares ütles Saarte Häälele, et Saaremaa muuseum soovis nagisid, mis läheksid kokku linnuse stiiliga ja oleksid toekad, kuid mida saaks vajaduse korral n-ö eest ära tõsta.

Vares lisas, et jäi umbes kuu aja jooksul valminud sepistega ise rahule. “Huvitav töö oli,” märkis ta. Mõlemale nagile andis Vares ka nime: üks on Frederik ja teine Magnus, inspireerituna Taani kuningast Frederik II-st ja tema vennast hertsog Magnusest. Viimane andis teatavasti Kuressaarele 1563. aastal linna õigused.

Saaremaa muuseumi direktor Endel Püüa ütles, et suuremate ürituste, näiteks maavanema vastuvõtu korral, on silmitsi seistud proosalise probleemiga, et kasukate ja mantlite jaoks ei jagu nagisid. Seetõttu otsiti pikka aega meest või naist, kes teeks linnuse interjööri sobivad nagid.

Varese loodud Magnuse ja Frederiku peale mahub kokku umbes 80 palitut. Seega suurenes linnuse garderoobi vastuvõtmisvõimekus umbes kahekordseks. Maksma läksid nagid muuseumile sepa sõnul alla tuhande euro tükist.