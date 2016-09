Naiskodukaitsjad laulsid koos Tättega

Eesti naiskodukaitsjad pidasid Kuressaares Saaremaa-hõngulist aastapäeva kadakate ja merelauludega.

Ligi 170 naiskodukaitsjat ja külalist üle Eesti said organisatsiooni 89. aastapäeva puhul laupäeval kokku Kuressaare kultuurikeskuses.

“Tavaliselt on need aastapäevade tähistamised pigem tõsised ja akadeemilised, aga kuna selline suur kokkusaamine toimus esimest korda Saaremaal ja korraldamine oli meie õlul, püüdsime aastapäevale anda sooja saaremaist hõngu,” ütles naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr.

Nii näiteks oli kultuurikeskuse saal lisaks pihlakaokstele kaunistatud kadakatega ning saarlusele oli rõhku pandud ka vastuvõtu meelelahutusprogrammis.

Piduliste ees astus üles rahvatantsurühm Piiprellid. “Piiprellides tantsib kaks meie naiskodukaitsjat ja kolm kaitseliitlast,” märkis Kirr.

Lõõtspillimuusikat pakkus kokkutulnuile rahvamuusik Ain Hannus, merelauludega rõõmustas publikut aga Jaan Tätte. Vilsandil elav muusik Jaan Tätte on kaitseliitlane ja tema abikaasa Margit kuulub naiskodukaitsesse.

Tätte viimast laulu “Tuulevaiksel ööl” laulis saalitäis rahvast kõik koos.

Vastuvõtule olid kutsutud naiskodukaitse kõigi 15 ringkonna esindajad, igaühest kaheksa liiget. Tulemata jäid vaid tartlased.

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonda kuulub ligi 150 naist. Üle Eesti on organisatsioonil üle 2300 liikme.