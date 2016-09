Pöide vallavolikogu reformikahvlis (4)

Pöide volikogu peab lähiajal langetama raske otsuse – kas liituda Suur-Saaremaa ühinemisläbirääkimistega või jätkata senist kurssi ja jätta seeläbi Saaremaa ilma täiendavast viiest miljonist eurost, mida valitsus maksaks maakonnasuuruse omavalitsuse tekkimisel.

Kõnealuse summa maksmist kinnitas ka riigihalduse minister Arto Aas. “Tõepoolest, kui tekivad maakonnasuurused omavalitsused, siis otsitakse lisaks ühinemispreemiatele ka võimalust investeeringute toomiseks maakondadesse. Nii et selline positiivne suhtumine on olemas, aga see eeldab, et omavalitsused tõepoolest teevad ühinemisotsused ära. Maakondade puhul me võime siin rääkida 2–5 miljonist eurost,” ütles Aas rahvusringhäälingule.

Pöide vallavanema Andres Hanso sõnul on olukord skisofreeniline. “Südametunnistus ütleb, et me ajame õiget asja siin, aga vastutustunne ütleb, et just nagu peaks ühinema,” nentis ta. Pöide vallavolikogu esimees Marina Treima nimetas uudistesaates “Aktuaalne kaamera” kõnealust viit miljonit aga avalikuks altkäemaksuks. Vallavolinik Koit Kelder omakorda tunnistas, et olukord on volinike jaoks pingeline, kuna nende otsus võib jätta mitukümmend tuhat elanikku ilma arengutoetusest.

Pöide vald on küll koos mitme teise Eestimaa vallaga asunud riigi vastu kohtuteele haldusreformi protseduuride üle, aga samas ütles Saaremaa omavalitsuste liidu juht Madis Kallas, et see ei takista neid siiski Suur-Saaremaa läbirääkimistel osalemast.

Haldusreformi seaduse järgi saab Pöide liituda ühinemisläbirääkimistega kuni 30. septembrini.