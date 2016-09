Pühapäevad kuluvad surfates

Saarlased on interneti kasutamises kõige aktiivsemad pühapäeviti, mil tarbitava interneti maht tõuseb võrreldes teiste nädalapäevadega ligi kaks korda.

Tele 2 Saaremaa mobiilse interneti kasutamise analüüsist selgus, et saarlaste netis surfamine jaguneb tööpäeviti päeva jooksul üsna ühtlaselt, samal ajal kui teistes maakondades joonistuvad selgemini välja teatud tippkellaajad. Veidi aktiivsemad on saarlased õhtuti kella 21–22 vahel.

Kui laupäev ei erine eriti tööpäevadest, siis kõige rohkem veedavad saarlased oma päevast internetis just pühapäeviti, mil netikasutus tõuseb hüppeliselt. Tele2 tootedirektor Katrin Aron märkis, et kõige aktiivsem kellaaeg netis ringivaatamiseks on kella kaheksa paiku, mil otsitakse ilmselt enim meelelahutust. Kõigi Eesti maakondade lõikes on saarlased maakonnas kasutatud interneti mahult keskmisest aktiivsemad, samal ajal kui näiteks hiidlased on Eestis kõige tagasihoidlikumad internetis käijad. Saaremaa kõige aktiivsemalt kasutatav tugijaam asub Kuressaares, seda läbib nädalas 1,6 terabaiti andmesideliiklust.