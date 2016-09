Saaremaa arstid ja õed plaanivad streikida (1)

Saaremaal töötavad arstid ja õed kavatsevad 20. septembril toimuva üle-eestilise hoiatusstreigiga ühineda.

Eesti arstide liitu kuuluva Saaremaa arstide seltsi juhatuse liikme Juhan Nemvaltsi sõnul oli streigiuudis eile nii värske, et selts selles osalemist arutada polnud veel jõudnud. “Arvan, et alt ära me ei hüppa,” lausus Nemvalts. “Kaua see Ossinovski seal üksinda vehkleb.”

“Loodan küll, et lööme kaasa – õdede liit ju toetab hoiatusstreiki,” ütles Eesti õdede liidu piirkondliku ühenduse juht Margit Raudsepp, kes töötab nii Kuressaare haiglas kui ka Kuressaare perearstikeskuses. “Kuna uudis on alles värske, pole me oma tegevust siiski veel koordineerida jõudnud.”

Streik on kavas ülejärgmisel teisipäeval tunni aja jooksul, kell 9–10 hommikul. “Selleks ajaks peatatakse plaanilised vastuvõtud osakonnas, plaaniline töö, mida saab edasi lükata,” rääkis Raudsepp. “Erakorralisel juhul muidugi osutatakse abi.”

Saare maakonnas kuulub õdede liitu ligi 150 õde. “Õdede koguarv on aga palju suurem,” märkis Raudsepp. “Kui streik tuleb, on kõik haaratud.” Raudsepa sõnul on Eesti meditsiin väga nutuses seisus. “Sellest, et tervishoius on raha vähe ja ravijärjekorrad on pikad, on kogu aeg räägitud, aga olukorra parandamiseks pole midagi tehtud,” leidis ta. “Eriarstiabi Saaremaal on üldse raske teema.”

Streigis osalemist kaalub ka Eesti tervishoiutöötajate kutseliitu kuuluvad kümmekond saarlast, kellest enamik töötab taastusravi spetsialistidena. “Kui tõesti streigime, püüame neile inimestele, kes on meie juurde abi saama tulnud, leida asendusaja,” ütles Eesti tervishoiutöötajate kutseliidu Saaremaa esindaja kohusetäitja Anu Õun.

Eesti arstide liidu, Eesti tervishoiutöötajate kutseliidu ja Eesti õdede liidu juhatused otsustasid korraldada hoiatusstreigi, nõudes tervishoiu rahastamise suurendamist, et patsiendid saaksid õigel ajal vajalikku ravi.

“Arstiabi ei ole juba praegu alati õigeaegselt kättesaadav,” on kirjas Eesti arstide liidu koduleheküljel. “Sellele vaatamata planeerib valitsus riigieelarve strateegias neljaks järgmiseks aastaks tegelikust vajadusest selgelt väiksemaid tervishoiukulusid, mis tähendab ravijärjekordade hüppelist pikenemist.” EAL märgib, et kuigi rahastamissüsteemi jätkusuutmatus on olnud teada üle kümne aasta, ei ole tehtud ühtki poliitilist otsust selle muutmiseks.