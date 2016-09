Selgitati välja parimad võrrisõitjad

Möödunud laupäeval toimus Orissaare vallas Tagavere kandis suur võrride võidusõit. Kohal oli 37 ekipaaži, osalejate arv ulatus pea 200 lähedale. Paraku juhtus ka üks kokkupõrge, mistõttu käis kohal kiirabi, kes viis käeluumurruga võistleja haiglasse.

3. septembril täitus Salu küla võrride mootorinurruga, sest kohale oli tulnud üle 170 osaleja, kes soovisid näidata oma osavust võrrisõidus. Eelmisel aastal oli osalejaid 135, niisiis võib öelda, et üritus on kogunud populaarsust.

Võistelda võisid kõik, kellel selleks sobiv masin ja veidi julgust. Üritusele registreeriti kuni viimase päevani.

Korraldaja Virgo Roosnurm ütles, et oli neid, kes jätsid ühel või teisel põhjusel tulemata, kuid osales ka palju uusi nägusid. Ta lisas, et nagu igal korralikul võrriüritusel kombeks, leidis aset ka üks kokkupõrge, mille tagajärjel üks sõitja murdis käeluu ja viidi kiirabiga minema, teine suuri vigastusi ei saanud. “Neid väikseid viperusi ja õnnetusi tuleb ikka ette igal võistlusel. See on siiski motosport, millega õnnetused kipuvad teinekord paratamatult kaasas käima,” tõdes Roosnurm.

Võrride võidusõidu originaalkategoorias, mis tähendab, et sõita tuleb n-ö tuunimata masinaga, võidutses Remi Molotov. Standardsõitudes oli kuni 25-aastaste kategoorias parim Viljar Geide ning üle 25-aastaste osalejate hulgas jäid 50 maksimumpunktist saadud 47 punktiga esikohta jagama Ken Laane ja Mikk Tagapere.

Tüdrukute sõidus näppas karika Eleri Kiveste ja “hiinaka” ehk Hiinas järeletehtud mootoriga sõidukite kategoorias Katrin Põldma.

Open-kategoorias on lubatud võrrile täiendusi teha ning selles kategoorias läks esikoht taas kord jagamisele Mikk Tagapere ja Ken Laane vahel.

Külgkorviga võrride sõidud läksid kõige edukamalt Tõnu ja Katrin Põldma tiimil ning Kärolin ja Kristin Klemmil. Suuremate korvide kategoorias saavutas võidu duo Kalvi Kaste -Aivar Klemm. Kaalukate ehk 100+ kg kategoorias, kus osaleja kaalunumber peab ületama 100 kilo piiri, oli edukaim sõitja Jüri Kivistik.