Aste kolemaja ohustab lapsi

Aste elanikku paneb nördima pooleli jäänud maja, millest on saanud meelispaik lastele ja noortele, kes käivad hoones lisaks muudele keelatud tegevustele lõhkumas ja laamendamas.

Tegu on ehitusjärgus majaga, kus on küll mõned puruks pillutud aknad ja uksed ees, aga majas puuduvad näiteks käsipuud ja rõdupiirded.

Aste elaniku pöördumisest võib välja lugeda, et kolemaja on poolvalmis olekus seisnud juba ligi kümnendi. Ehitis asub kooli, lasteaia ja kaupluse vahetus läheduses ning seal käivad koos lapsed ja noored vanuses 5–25. Kes paneb koolist poppi, kes käib suitsetamas, kes niisama lõhkumas ja turnimas. “Keegi midagi ette ei võta, kui seal õnnetus juhtub,” tundis pöörduja muret.

Aste külavanem Andres Ramst (pildil) sõnas, et on korduvalt käinud maja pärast vallas rääkimas, et midagi ette võetaks. Seni ei ole midagi tehtud ning ta ei tea, mille taga asi seisab.

“Natuke kurb on küll, et midagi ette ei võeta,” lisas ta. Külavanema sõnade kohaselt ei ole ta küll mingisugust kirjalikku pöördumist teinud, aga kuna suhtlus vallaga käib nagunii, on ka see kolemaja teemaks tulnud.

Ramst arvas, et lõputult asi niimoodi jätkuda ei saa. “Kui vald selle ise ära ostaks ja sinna sotsiaalkorterid ehitaks, oleks sellest ka mingit kasu. Aste bussiliiklus linnaga on ju super, poed olemas ja piirkond vaba,” ütles külavanem.

Lääne-Saare valla järelevalvespetsialist Katrin Hämelainen ütles, et Lääne-Saare valla ametnikud tegelevad aktiivselt valla territooriumil asuvate kolemajade kaardistamisega ning seega on ka kõnealune maja taas tähelepanu alla sattunud. Selle probleemidest ollakse teadlikud ning vald on juba omanikule ettekirjutisi teinud, ent paraku on need kirjad tagasi tulnud.

“Ilmselt ei ole majaomanik neid teadlikult avanud, et asjaga mitte tegeleda. Püüame jätkuvalt probleemi lahendada, see hõlmab ka uute ettekirjutiste tegemist majaomanikule,” lisas ta.

Järelevalvespetsialisti sõnul on protsess pikaajaline ning koheseid ja kiireid lahendusi sellise juhtumi puhul kahjuks hetkel ei ole.