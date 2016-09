Emme teatriskäik pole vabandus

Seoses kooliga lapse elu teadupoolest muutub. Mida klass edasi, seda vähem, kuid september toob alati kaasa elurütmi muutuse. Esimesse klassi minejate vanematel on kindlasti tihti tunne, et tuleb ka ise taas kooli minna. Vihikud, vildikad, sussid, dressid on igapäevane teema.

Ei ole ebatavaline, et laps helistab koolist ja teatab, et on vihiku või dressid koju unustanud. Hea, kui lapsevanemal on võimalus see kooli järele viia. Nii mõnigi õpetaja harjutab muide õpilasi iseseisvuma nii, et näiteks pärast esimest poolaastat ei lubata enam lapsele asju järele tuua. Kes on vihiku koju unustanud, teeb tunnis tegemata jäänud asjad kodus tagantjärele. Samamoodi nagu lapsed unustavad asju koju, unustavad nad neid kooli. “Esimestel kuudel ei tulnud mu poeg koolist vist kordagi nii ära, et midagi poleks maha jäänud,” rääkis Saarte Häälele ema, kes alles mõnda aega tagasi koos lapsega kooliteed alustas. Oleks siis pojal kooli jäänud vihik või pliiats, aga noormees unustas vahel koolikoti kooli või tuli koju vahetusjalatsitega.

Uus ja harjumatu on lapsevanema jaoks ka see, et laps peab mingit aega üksi kodus olema ja vahel koolist üksi koju tulema. Alguses on raske harjuda nii lapsel kui vanematel. “Alati, kui telefon heliseb ja lapse numbrit näen, mõtlen, et nüüd on mingi jama,” ütles lehele üks isa. Saarte Häälele räägiti, et mõni veidi hajameelsem laps võib lühikest kooliteed käia vahel mitu tundi ning muidugi hakkab lapsevanem siis muretsema. Vaja on ringi uudistada ning kõik kassid-koerad üle vaadata ja silitada.

Mõned lapsed õpivad kodus ise, mõned mitte ning emad-isad peavad siis kui kupjad kõrval istuma. Saarte Häälega rääkinud vanemad nentisid, et matemaatika põhialused saavad taas selgeks. Kui kooli läheb üksteise järel mitu last, saab ka mitu korda korratabelit harjutada ja Sipsiku-raamatu sisu arutada.

Muidugi teeb selline ühine õppimine korrektuure vanemate päevaplaanis. “Ei taha halada, aga tunnen vahel, et pole oma aja peremees,” kurtis lehele üks ema. Tema kasvatab lapsi üksi, sarnaselt tuhandete peredega, kus üks lapsevanem ulgtööl käib. “Ma ei saa kunagi õhtuks plaane ette teha, sest ma ei tea, kaua õppimisega läheb,” tõdeb ta. “Ma ei saa last kooli saata vabandusega “mul on õppimata, kuna emme käis eile teatris”.”