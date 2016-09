Hooliv apteeker teeb oma tööd südamega

Hea apteeker on hooliv abiline tervenemise teel. Just selline inimene on oodatud proviisoriks või farmatseudiks Saare Selveris tegutsevasse Südameapteeki.

“Meie perega ühinema on ooda­tud inimene, kes teeb oma tööd südamega ja pühendunult, kellele meeldib inimesi nõustada ja olla paranemise teel nende kaaslane,” ütleb Pharma Holding OÜ Lääne piirkonnajuht Heli Pilar.

Tema sõnul peab ettevõte oma töötajate puhul oluliseks selliseid väärtusi nagu professionaalsus, pühendumus ja teotahe.

Töö vaheldusrikas ja huvitav

Mis vahe on proviisoril ja farmatseudil? “Proviisor on akadeemilise kõrgharidusega farmaatsiaala spetsialist, kes on lõpetanud Tartu ülikooli arstiteaduskonna farmaatsiainstituudi,” selgitab Pilar. Farmatseut on aga kutse- või rakenduskõrgharidusega spetsialist farmaatsia alal. “Mõlemas ametis on oluline soov anda oma panus inimeste tervise edendamisse,” märgib Pilar.

On ütlematagi selge, et töö apteegis nõuab tegijalt täpsust, vastutustunnet, head suhtlemisoskust, empaatia- ja analüüsivõimet.

“Töö sisu on ravimite väljastamine koos info andmisega nende koos- ja kõrvaltoimetest, selgitamine, mida klient vajab, nõustamine tervisetoodete ja toidulisandite osas,” loetleb Pilar. “Meie apteekrite suured abilised on sõbralikud ja abivalmis klienditeenindajad, kes aitavad tegeleda kõige tähtsama – nõustamisega,” lisab ta.

Muide, Südameapteegis on proviisoril/farmatseudil nõustamisel veel üks oluline, elektrooniline abimees e-proviisor.

Saare Selveri Südameapteegis asub nõustamiskabinet, kus apteeker-nõustaja mõõdab soovijatel erinevaid tervisenäitajaid – veresuhkrut, üldkolesterooli, hemoglobiini. Samuti on võimalik mõõta kehakoostist ja teha nahadiagnostikat. Seega on töö vaheldusrikas ja huvitav. Muide, apteeker-nõustajaks on võimalik õppida sisekoolituse raames.

Kuna apteek on avatud ka õhtuti ja nädalavahetustel, toimub töö graafiku alusel.

Mida on Südameapteegil uuele spetsialistile pakkuda? Heli Pilari sõnul on väga oluline toetada töötaja arengut ning elukestev õpe on ettevõttes kõrges hinnas. “Meie töötajail on võimalik end järjepidevalt täiendada Pharma Akadeemia koolitusprogrammi kaudu,” lausub ta.

Töötajaid koolitatakse toodete, teeninduse ja nõustamise alal, samuti kutsutakse esinema arste ja teisi spetsialiste.

Ettevõte peab tähtsaks ka oma töötajate tunnustamist. “Väärtustame kõige tublimaid, anname igal aastal lisapuhkust ja tähistame tööjuubeleid,” loetleb Pilar, lisades, et firmal on oma tunnustamissüsteem.

Samuti korraldatakse kaks korda aastas – suvel ja uue aasta algul – ühisüritusi, kuhu tullakse kokku üle Eesti ning kus tegeletakse nii töiste teemadega kui lahutatakse ka meelt. Neist koosviibimistest saavad osa võtta kõik Südameapteegi töötajad.

Heli Pilari kinnitusel väärtustab Südameapteek oma töötajate peret ja lähedasi. Nii toetatakse töötajat lapse sünni ja teiste isikliku elu rõõmsate sündmuste puhul. “Kõik meie töötajate lapsed saavad jõulukingituse,” toob Pilar näite.

Palk suurem Eesti keskmisest

Loomulik on, et apteek peab oluliseks oma töötajate head tervist. Nii toetab ettevõte osalemist tervise- ja spordiüritustel ning laseb regulaarselt kontrollida oma töötajate tervist.

Proviisori/farmatseudi palgast rääkides kinnitab Pilar, et ettevõte maksab töö eest õiglast tasu. “Meil on selge tasustamispoliitika, et pakkuda töötajatele kindlustunnet ja kasvatada motivatsiooni.” Tema kinnitusel on apteekri palk Eesti keskmisest kindlasti suurem ja sellele lisandub tulemustasu.

Praeguseks kuulub Südameapteegi ketti 75 apteeki üle Eesti. “Uus inimene saab osaks suurest Südameapteegi perest, kuhu kuulub juba üle 340 töötaja,” lausub Heli Pilar.

Kuressaares tegutseb Südameapteek kahes kohas: möödunud aasta aprillis avati uksed Saare Selveris, novembris aga haigla ruumes. Kahe apteegi peale kokku on Südameapteegil Kuressaares üks proviisor, kolm farmatseuti, kaks klienditeenindajat ja kaks abitöötajat.