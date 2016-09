Hüvitist kohe ja õiglaselt! (1)

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul peab riik muutma looduskaitseseadust nii, et looduskaitsealal asuva maa võõrandamisel makstakse õiglast hüvitist ja seda makstakse kohe, mitte aastate pärast. “Praeguseks on Eestis kujunenud olukord, kus kompensatsiooni ootavad maaomanikud, kelle varale kehtestati piirangud ligi 10 aastat tagasi, ootejärjekorras on üle 200 avalduse,” tõdeb õiguskantsler. Mida arvavad saarlased sellest ettepanekust?

Kalvar Ige, maaomanik:

Ka mina olen oma maaga hädas olnud. Minu ettekujutus on see, et on olemas mingi eraomand, mida inimene peaks saama mõistuse piires käsutada. Kui see asi läheb mõistuse piiridest välja, siis peab tõesti midagi muutma hakkama. Ükskõik mida nad muudavad, olen oma asja eest väljas.

Raimu Aardam, Kihelkonna vallavanem:

Eesti maaomavalitsuste liit on nende looduskaitse all olevate ja osalise piiranguga maade osas teinud korduvalt ettepanekuid, mismoodi nendega toimetada. Siiani pole sellest mingit tolku olnud. Õiguskantsleri pöördumine on seega väga oluline ja igati edumeelne ettepanek.

Arvan, et meie valla territooriumist on pool piirangutega, keskkonnakaitselise tähtsusega alad. Peame pidevalt ehitustegevust, projekteerimisest alustades, keskkonnaametiga kooskõlastama.

Omanikel on sellega seoses väga palju vaidlusi ja kohtutee käimisi. Tänavu on olnud kaks sellist kohtuskäimist ja käiakse ka edasi. Kui inimese maa asub piirangualas ja tema ei saa sinna ehitada, otsitakse võimalusi, kuidas seda siiski teha. Reeglina jääb keskkonnaamet ikka oma seisukoha juurde. Olen seda meelt, et tavainimesele, kes ei saa oma maale ehitada, oma omandit vabalt kasutada, peaks see olema raudselt kompenseeritud.

Annely Esko, keskkonna­ameti projektikoordinaator:

Need maaomanikud, keda oma tööga seoses tunnen, on enamasti nördinud selle pärast, et nad ei saa oma maa peale maja ehitada. Enamik neist on välismaalased, kes on ostnud maa mõttega, et hakkavad sinna maja ehitama, ega ole ilmselt süvenenud sellesse, et see ei ole elamumaa. Nad ei saa aru, kuidas see nii saab olla.

Loomulikult on hea, kui maaomanik saab õiglast kompensatsiooni ega pea seda kaua ootama. Samas ma kahtlen, kas riigil selleks raha on.

Kui võrrelda Soomega, kus merekaldad on täis ehitatud ja igal pool aiad-väravad ees, on mul siiski väga hea meel, et Eestis nii ei ole.

Jaan Leivategija, maasekretär:

Nende inimeste huvides, kel on looduskaitsealune maa ja kes seal peal õieti majandada ei saa, oleks seaduse muutmine kindlasti vajalik.

Kui inimesel on oma maa kasutamine tavapäraseks majandustegevuseks takistatud – kas ei tohi sinna ehitada, mida ta plaanis, või ei saa ta seal piisavalt metsa majandada või on mingid muud piirangud, kuni selleni välja, et ei tohi maa peale minna, kuna seal pesitseb mingi haruldane liik –, siis on ta loomulikult huvitatud, et see maa tal vahetataks või kinni makstaks.

Praegu on see süsteem olnud küllaltki keeruline. Kui riik hüvitab, on see väga pikk protsess.