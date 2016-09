Linn küsib Audi purskkaevu endale (1)

Et säilitada Audi keskuse esine veeala ja purskkaev linna peatänava ääres ja vabastada firma selle hooldamise kulutustest, teeb Kuressaare linnavalitsus ettepaneku anda tasuta osa purskkaevu alusest maast linnale.

Abilinnapea Mart Mäeker teatas Audi keskuse omanikfirmale Reval Auto Esindused OÜ-le, et linn soovib tasuta omandada ca 135 m² maad Tallinna tn 61A kinnistust. Mäekeri sõnul on firma ise avaldanud arvamust, et tiik võiks olla linna omandis, sest selle korrashoid nõuab raha ja on ettevõttele koormav.

Purskkaevu teenindamiseks tehakse Mäekeri selgitusel eraldi kinnistu, mille korrashoiu eest kannab hoolt linnavalitsus.

Audi keskus soovis tiigi asemele parkla teha, kuid linnavalitsus keeldus kevadel projekteerimistingimuste väljastamisest, sest linnavalitsus ja elanikud soovivad, et tiik säiliks.