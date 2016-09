REPLIIK: Lugupeetud riigi- ja haldusreformijad! (1)

Meie isamaad ei tohi muuta nn “Jaak Alliku juustuks”, kus vähepõhjendatud elanike arvu kriteeriumi alusel ning piitsa- ja präänikumeetodil liidetakse valdu omavahel ja linnadega ebaselge suuruse ja funktsiooniga konglomeraatideks. Riigihalduse ministri Arto Aasa 30. juunil avaldatud plaani järgi hakkaksid need tulevikus asendama meie põliseid maakondi ja hõlmataks veneaegseid oblasteid meenutavatesse nelja regiooni.

Vägivaldsetele “reformijatele” ei saa kaasa tunda, sest oponendid on neid algusest peale kutsunud õigele rajale pöörduma. Istusin eelmise aasta oktoobris Märjamaal üldriikliku haldusfoorumi ajal Arto Aasaga ühes lauas ja juhtisin asjatult tema tähelepanu sellele, et haldusreformi võti seisneb kahetasandilise kohaliku halduse süsteemi loomises ja et haldusjaotuste sundliitmist ei toeta sel foorumil mitte keegi peale reformijate eneste.

Arto Aas ei tunnista seniajani ühtegi viga, millele Paul Varuli advokaadibüroo õigusanalüüs on tähelepanu juhtinud. Veel enam, kuigi nimetatud analüüsi järgi on “valikuline” ühinemistoetuse jagamine põhiseaduse vastane ja võrdse kohtlemise nõude rikkumine, pakkus minister Saaremaa valdade liitmiseks 5 miljonit eurot ja Hiiumaa valdade kokkupanekuks 2 miljonit eurot, jättes iseseisvaks jääda sooviva Pöide valla ja ühtlasi kogu Saaremaa toetussummade maksmisest välja.

Tuleb tunnustada Pöide vallavanema Andres Hanso kindlameelsust ja missioonitunnet sellisele ebaeetilisele pakkumisele vastuseismisel, tema naiskolleeg söandas seda õigustatult isegi “avalikuks altkäemaksuks” nimetada.

Raik-Hiio Mikelsaar, Tartu ülikooli emeriitprofessor