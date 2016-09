Saaremaa ja Muhumaa kokk asuvad tippklassi püüdma

Kokad Juss Lindmäe ja Timo Pärn annavad täna õhtul Kuressaare kuursaalis õhtusöögi, pääsmed müüdi kevadel välja vähem kui ööpäevaga.

Lindmäe ja Pärna jaoks pole tegu mingi suvalise õhtusöögiga. Mehed asuvad püüdma 5. kategooria koka tunnistust, milleni Eestis on seni jõudnud vaid neli kokka. Saaremaal pole seni ühtegi. Proovijaid on olnud oluliselt rohkem. Viimase kuue aasta jooksul pole Eestis ühtegi eksamit tehtud. Riiklikule kutseeksamile eelnenud koolieksami sooritasid Lindmäe ja Pärn kevadel.

Mängureeglid näevad ette, et õhtusöök peab olema 12-käiguline ja kuue joogiga. Saalis peab olema vähemalt 35 sööjat. Eesti hotellide ja restoranide liidu kutsekvalifikatsiooni spetsialist Reet Tiit märkis, et tegu on omamoodi pilooteksamiga, millega antakse avalöök uuele hindamissüsteemile.

Viienda taseme kokk ehk ametliku nimetusega meisterkokk peab olema võimeline toiduvalmistamise protsessi köögis juhtima ja juhendama.

Juss Lindmäe ütles, et nemad Timoga korraldavad õhtusöögi sisuliselt nullist alates. Kõik tehakse ise. Alates muidugi toiduga seonduvast, aga sellele lisandub turundus ning isegi lauanõud tehti osaliselt ise.

Nõutud 12 käigu asemel pakutakse täna 14 käiku. Kokkade sõnul räägib “Jõudmise lugu” nime kandev õhtusöök nende oma elust – lapsepõlvemaitsetest, eksimustest, huvitavatest leidudest ja reisidest. Ka ajakirjanik sai tutvuda saladuses hoitud menüüga ning sealt leiab tõesti roogi, mis toovad keelele ja meelele pildid nii kodust kui ka kaugetest maadest. Laualt leiab pea eranditult saaremaist toorainet: ulukiliha, kala, köögivilju jne.

Kokkade sõnul on eksam saanud teoks tänu paljudele neid toorainetega toetanud Saaremaa väikeettevõtetele ning sõpradele-tuttavatele üle Eesti, kes asuvad tööle köögis ja saalis.

Kõik see väljendub ka faktis, et kui eksamiõhtusöök müüdi piletina 55 euro eest, siis hinnanguliselt on söögi tegelik maksumus rohkem kui neli korda kallim.