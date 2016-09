Saaremaa šotlased käisid näitusel

Ülenurme näituseväljakul said huvilised imetleda Saaremaalt Ranna-Villa talust Tartumaale näitamiseks toodud kahte šoti mägiveist.

“Need on meil universaalsed loomad. Kevadel Šotimaalt oksjonilt ostetud pullid Bentalla 1st of Chedley ja Eoin Mhor 1st of Monachyle Farm on varemgi näitustel huviorbiidis olnud. Eesti tõuloomade näitusel eksponeerisime neid esmakordselt,” rääkis Ranna-Villa peremees Kairo Pilviste.

Näitusel said tõuloomakasvatajad kogemusi vahetada ja uusi kontakte sõlmida. Pilviste hinnangul täitis näitus eesmärgi. “Oleme kaardil. Loomade vastu tuntakse huvi,” märkis Pilviste, kes esitles veiseid koos abikaasa Sinikkaga.

Üleriigilisse ühendusse MTÜ Šoti Mägiveis kuulub 33 liiget, neist 12 Saare maakonnast. Kolmeliikmelises juhatuses on ka Kairo Pilviste.