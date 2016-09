Salme viikingite hambad viitavad Rootsile

USA-s asuva Wisconsin-Madisoni ülikooli teadlane T. Douglas Price uuris 2008. aastal Salmel avastatud laevmatuse luustike hambavaapa ja jõudis järeldusele, et tegu oli rootslastega. Eesti Ekspress vahendab ameeriklase seisukohta, et hambavaabas ladestunud mineraalide uurimisel saadud isotoopide andmed vastavad enim Stockholmi-Mälari piirkonnale.

Esmalt oletati, et tegu oli Saaremaale sõjaretkele tulnud meresõitjatega. Sügisel 2014 tuli arheoloogiadoktor Jüri Peets välja hüpoteesiga, et tegu võis olla saadikute luhtunud retkega. Erinevad ajaloolised seigad ja järeldused on mõlema hüpoteesi puhul siiski ahtakesed. Nüüd kirjutab Eks-press, et ehk ei olnudki Salmele maetud vaenlased või saadikud, vaid hoopis liitlased, kes saarlastega koos näiteks taanlaste vastu sõdisid.