SUUR MAA, SUURED ASJAD: Rutiini taasleidmine

Astrid Lindgreni “Röövlitütar Ronja” raamatus avaldavad nimitegelane ja tema sõber Birk protesti sügise saabumise vastu. Algul nimetavad nad sügist jahedaks suveks, siis hallaseks suveks, siis juba lumiseks suveks. Me näime lootvat, et tuleb vananaistesuvi (miks küll mitte vanameestesuvi), ehk siis veel pisut päikest ja soojust. Kuigi on olemas sügiseinimesed (üks neist kirjutab siin), peituks meis justkui lõputu suveigatsus ning suve- ja puhkusetundest on raske lahti lasta.

Aga suvi saab vältimatult läbi siis, kui algab kool. Koolikohustus on kirjas seaduses ja ühel hetkel koolikell heliseb ning tunnid algavad. Taas tuleb hakata varem üles tõusma, hommikune rutiin muutub jälle selliseks nagu suuremas osas aastast.

Mulle meeldivad väga ploomid. Aga iga kord, kui ploomi söön, tuleb meelde, et sel oli lapsepõlves sügise maitse. Kohustuste maitse. Nagu teatav ängistus. Kord juba argielus sees, kaob see tunne üsna ruttu. Inimene harjub tegelikult kiiresti. Mul oli koolis (ikka selles Kingissepa-nimelises) käies kombeks hommikune aeg võimalikult lühikeseks teha. Ma olin selline minuti pealt mineja. Ühest küljest tahtsin kaua magada, teisalt ei meeldi mulle kohustustega seotud ootamine. Pigem siis punktipealt tegutsema hakata. Niiviisi tegutsemine aitas ka hästi rutiini taluda.

Tavalise positiivse rutiini kättesaamine tekitab probleeme siis, kui ümbritsevas keskkonnas on mingid olulised muutused. Meil näiteks oli selleks õhtuses vahetuses käimine paaris klassis ja laupäevane koolipäev – lühike, aga siiski kohustust sisaldav.

Enne kooliaasta algust puhkenud avaliku arutelu teema oli taas suvise koolivaheaja pikkus. Soome lapsed näiteks lähevad kooli varem, juba augustis. Kui mõelda sellisele muudatusele laiemalt, siis lapsevanemate elu teeks see kergemaks, laste elu tegelikult ka, sest võimaldaks leevendada õpilaste päevakoormust. Samas tooks süsteemi järsk muutus tohutu tagasilöögi, sest õpetajad on varjamatult öelnud, et pikk suvevaheaeg on nagu lisaboonus.

Palk tõuseb taas, nagu näitas ka äsja valitsusest tulnud eelarvekava, aga töötasust kui kompensatsioonimehhanismist pole antud juhul põhjust rääkida. Pikk suvevaheaeg on Eestis tava ja selle muutmise katse kukutaks ministri või koguni valitsuse. Samas on osa koole juba ise õppeaastat veidi varem alustanud ning ka koolivaheaegade osas on tekkinud kooliti eri lähenemised.

Kahel lapsel, keda kasvatan, on ühel neli, teisel viis koolivaheaega. Algul tundus viis vaheaega võõras, ent nüüd olen pigem selle pooldaja. Pigem olgu nagu pikal matkal: lühemad vahemaad ja lühemad puhkepausid – jõudu jätkub rohkem. Mida pikem on paus, seda enam elab inimene sellesse sisse ning taasalustamine pingutusega on raskem. Tartu Erakool, viie koolivaheaja pioneere Eestis, on vähendanud tervislikel põhjustel puudumiste arvu koguni 30 protsenti. See on mõtlemapanev.

Rutiin ja selle talumine mõjutab vahetult elukvaliteeti. On mõnus tunne, kui avastad, et oled sügiseses elus kenasti sees. Üks märke on see, kui reede õhtu ja päikesepaisteline vaba laupäev hakkavad jälle rõõmu valmistama.

Neeme Korv, Postimehe ajakirjanik