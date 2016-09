Tehnoloogia imed kodusaarel

Pöide kirikus toimunud rahvusvahelises õppelaagris selgitasid oma ala tõelised tipud Eesti, Läti ja Norra konservaatoritele, mida kujutab endast nanolubi. Samuti näitasid nad, kuidas seda kasutada tuleks. Kui nüüd mitmete aastat pärast on nanolubi Eestis konservaatorite hulgas laialdaselt kasutusel, võib julgelt väita, et alguse sai uue tehnoloogia omaks võtmine just Saaremaal Pöidel.

Tegemist on küll üsnagi spetsiifilise valdkonnaga ja seega oskavad uuenduse olulisust täiel määral hinnata vaid oma ala spetsialistid. Sellegipoolest võib uhkust tunda, et Saaremaa on paik, kuhu on põhjust tulla ka teadlastel, mitte ainult turistidel.

Küllap hakkab ka Pöide kirik tasapisi ilmet võtma, kui kõiksugu konservaatorid ja restauraatorid seal nii hoolsalt tegutsevad. Samuti pole kaugeltki välistatud, et seal mõni uus ahhetama panev üllatus välja ei tule.