Aasta põllumees 2016 on Aarne Põri

Üheksandaks Saare maakonna aasta põllumeheks kuulutati eile õhtul Kuressaare südalinnas toimunud Saarte Hääle lõikuspeol Rautsi talu peremees, teravilja- ja köögiviljakasvatajana tuntud Aarne Põri.

Aasta põllumehe valisid traditsiooniliselt Saarte Hääl ja Kadi raadio koos seniste aasta põllumeestega. Põrile tuli tunnustus loomulikult üllatusena. Maakonna värske esipõllumees tunnistas, et ei oleks sellise tiitli saamist osanud lootagi. Talupidamist peab ta eluviisiks, mitte hootiseks tuhinaks. Sedasi on ta ühes perega enam kui 20 aastat selle ala peal kenasti vastu pidanud.

Saaremaa põllumeeste liidu ja Kõljala POÜ juhi Tõnu Posti hinnangul on Aarne Põri igati asjalik põllumees, kes on alati hingega asja juures. “Aarne on sisenenud aianduse nišši ja ta on teinud seda väga teadlikult, mitte lihtsalt proovides valdkonda,” rääkis Post. “Ta on enesele selgeks teinud, kuidas seda teha, ja kui me tihtipeale küll oskame toota, kuid müügiga on raskusi, siis Aarne Põril on ka müügiosa läbimõeldud ja paika pandud,” kinnitas Post.

Nõndamoodi jääb Tõnu Posti sõnul üle soovida Põrile ja tema perele vaid edu nende ettevõtmises. “Nad on ju ikkagi lausa terve perega hõivatud selles asjas,” märkis ta.

Saarte Hääle vastutav väljaandja ja Kadi raadio tegevdirektor Gunnar Siiner nentis, et tänavune aasta põllumees on hea näide põlvkondade koos tegutsemisest, mis on andnud talule uue hingamise. “Uus vaatenurk, uus lähenemine ja uus energia,” loetles ta Rautsi talu plusse.

Aasta põllumehe konkursi žürii koosnes tema sõnul varasematest maakonna aasta põllumeestest. “Võib öelda, et enam kompetentsemat žüriid pole võimalik kokku panna,” kinnitas Siiner.

Saare maakonna aasta põllumehi on Saarte Hääle ja Kadi raadio eestvedamisel välja selgitatud juba 2007. aastast alates, mil selle auväärse tiitli pälvis Indrek Haamer.

Pikemat intervjuud Aarne Põriga saab kuulata Kadi raadio saates “Kohvilaud” laupäeval kell 12 ja kordusena pühapäeval kell 13.