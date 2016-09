Hooldekodu tahab ehitada neli firmat

Kihelkonna vallavalitsus plaanib uuendada ja laiendada valla hooldekodu ning selle tarbeks korraldati ehitushange, mille tähtaeg oli eile. Hankel osaleb neli pakkumist, otsus tehakse esmaspäeval.

Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam ütles Saarte Häälele, et hanke lõpptähtajaks oli laekunud neli pakkumist, mis lähevad ülevaatamisele, ning otsus langetatakse esmaspäeva õhtuks.

Praeguses Kihelkonna hooldekodus on kohti 20 inimesele, kuid volikogult ja vallavalitsuselt heakskiidu saanud lahenduse järgi laiendatakse hooldekodu 35 voodikohani, millest 28 on kahestes tubades. Vallavanema sõnul on sellise lahendusega mõeldud eelkõige lamajatele, kes ei suuda iseseisvalt liikuda. Hoonesse on planeeritud ka ruumid perearsti vastuvõtu tarbeks ning küttelahendusena kavatsetakse kasutada maakütet.

Hooldekodu laiendamisega suureneb ka sealse töö maht, mis võimaldab kohalikele inimestele töökohti pakkuda. See on Aardami sõnul ka üks põhjus, miks hooldekodu laiendada tahetakse.