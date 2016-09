JUHTKIRI: Hingelt põllumees

Eile Saaremaa aasta põllumehe tiitli pälvinud Rautsi talu peremehe Aarne Põri sõnul ei ole see tunnustus üksnes talle, vaid kogu põllumeeste seltskonnale. Samuti näitab see, et talupidamisel tehtud valikud pole valed olnud.

Meie tänases persooniloos on Põri iseloomustatud kui õnnelikku põllumeest. Mees ise ütleb, et kui saaks ajas tagasi minna, oleks ta ikka põllumees. Vaatamata sellele, et põllumehe amet ei ole kergete killast.

Maatööd tõeliselt armastamata on seda ametit raske pidada. Teine asi, kui oskaks ennustada, kas kevad tuleb külm või mahe, kallab suvel vihma või peab nädalate viisi põuda. Ning kui teaks ette, milliseks kujuneb saagi eest makstav hind.

On neid, kes kord talupidamistuhinas põllumeesteks hakanud, aga mõne aja pärast käed üles tõstnud ja loobunud. Õnneks on ka neid, kes jäänud, sest oma elu teisiti kui põllumehena nad ette ei kujuta.