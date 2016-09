Lisakoormusega tänaval võeti kõnnitee üles (1)

Kuressaares Pihtla teel, kuhu praegu on suunatud Kuivastu maanteelt tulev liiklus, on viimastel päevadel remondiks üles võetud ka sealne ainus kõnnitee.

Niigi tihedal ajal liiklemist segavat käiku kommenteeris linna pressiesindaja Kristina Maripuu nii, et tegemist on plaanilise tööga. “Olgugi et kõnnitee remont teeb liiklemise mõnevõrra ebamugavamaks, ei nähtud plaanilise töö edasilükkamiseks põhjust,” selgitas Maripuu. Tema sõnul peaks septembri teises pooles või oktoobri alguses ära tehtama ka Pihtla tee ja Talve tänava ristmiku liikluskorralduse ajutine parendamine.