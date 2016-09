LUGEJA KIRI: Aktiiv tunneb tublide üle uhkust

13. augustil olid Pärnumaal Jõulumäel Eesti meistrivõistlused agilitys – koeraspordis, kus koerad võistlevad takistusraja läbimises. Võistluste võitja selgitati hüpperaja ja agility-raja koondtulemuste põhjal. Osalejaid oli võistlustel 87, neist minid 33, midid 20 ja maksid 34. Tulemusega lõpetas 66 osalejat.

Agilitys on palju osalejaid, võistlused on väga konkurentsitihedad ja pjedestaalikohtadele saamine võib sõltuda pisivigadest.

Koerteklubist Aktiiv osales meistrivõistlustel kaheksa koerajuhti üheksa koeraga. Oma võistlusrühmade arvestuses jõudis minides esikümnesse Jaanus Rand ja Jack Russel’i terjer Jessy. Neile kuulub 8. koht. Maksides said Kätlin Martinson ja kuldne retriiver Kiara 8. koha. Merika Laid ja segavereline koer Billy saavutasid 10. koha. Need on väga tublid saavutused ja koerteklubi Aktiiv on oma liikmete üle väga uhke. Koerteklubi Aktiiv tipptulemus tänavustel Eesti meistrivõistlustel agilitys on Kairi Raamatu ja Pepe 2. koht makside rühmas, mõlemalt rajalt saadi hindeks “suurepärane”. Sooritusi hindas kohtunik Stefanie Semkat Saksamaalt.

Pepe on kuueaastane emane segavereline koer, kes oma igapäevatööna karjatab Lääne-Saare vallas Meedla külas Uustla talu maadel piimakarja, tema perenaine on maakarjakasvataja Liia Sooäär.

Kairi Raamat on koerteklubi Aktiiv juhatuse liige ja agility-treener, Eesti kennelliidu poolt atesteeritud koolitaja, kes on tegelenud agility-koolitusega 2007. aastast.

Kersti Pink, koerteklubi Aktiiv