“Meie inimesed” tutvustab Tom Rüütlit

ETV sarja “Meie inimesed” esmaspäevane saade portreteerib saarlast Tom Rüütlit.

“Igal suvel kogunevad sajad langevarjurid Parasummerile argielu hallust ära hüppama. Tom sõidab sinna oma üheksandat hüpet tegema,” on kirjas tuleva esmaspäeva õhtul kell 20.35 eetrisse mineva saate tutvustuses. “Tema elus on langevarjuhüpe üks pisemaid väljakutseid, sest kõik oma toimingud peab ta tegema ilma käte abita.”

“Langevarjuhüpe on selle saate puhul finiš,” ütles Tom Saarte Häälele. “Räägin selles saates oma elust: kuidas ma toimetan ja hakkama saan või siis ei saa, kus ja miks ma töötan.”

Tom avaldas lootust, et saade on vaatajate jaoks silmi avav. “Võib-olla need inimesed, kes on mugavustsooni jäänud, julgevad ehk sellest välja tulla.”

Miks just tema portreteeritavaks valiti, Tom ei tea. “Saate toimetaja küsis, kas olen nõus, ja mina vastasin, et muidugi,” lausus Tom. Ta ise on vaadanud enamikku selle sarja saadetest. “Kõik ei pruugi ehk mõista, miks kõlavad saate algul need kaks sõna “elu kiuste”, aga samas elu kiuste saavad inimesed hakkama ja tegutsevad.”

Milline saade välja kukkus, Tom ei tea – seda näeb temagi esmaspäeva õhtul. Saate materjal võeti üles juulis kolme päeva jooksul.

Tom Rüütel töötab töötukassas kogemusnõustajana ja kliente on tal iga päev seitse kuni üheksa. “Minu töö on inimestele mitte niivõrd nõu anda kui toeks olla,” märkis ta. Tom tõdes, et nende inimeste seas, kes on tulnud oma töövõimet hindama, leidub igasuguseid inimesi – nii neid, kes võtavad seda kui paratamatust, aga ka neid, kes on valmis ja motiveeritud tööle asuma.

“See, et inimesed saaksid tööle, on üks tööreformi mõte,” ütles ta.

“Teine, tähtsam mõte on see, et inimesed aktiviseeruksid, ning kui nad seda teevad, on kohalikel omavalitsustel põhjust ka teenuseid välja arendada, sest nõudlust tuleb aina juurde.”

Saate režissöör on Märten Vaher, autor-toimetaja Mari Tamm, produtsent Hannela Lippus.