Mustjala rahvamaja remonti

Tuleval nädalal algavad Mustjala rahvamaja rekonstrueerimise esimese etapi tööd, mille käigus rahvamaja soojustatakse ning ehitatakse välja vee- ja kanalisatsioonisüsteem.

Mustjala vallavanema Kalle Kolteri sõnul võitis Mustjala rahvamaja rekonstrueerimise lihthanke Kuressaare ehitusfirma Spetsiaalne OÜ. Esimese etapi tööde hinnaks kujunes hanke tulemusel 75 000 eurot. Hankest võttis osa seitse ettevõtet.

Varem on Saarte Hääl kirjutanud, et Mustjala vallavolikogu otsustas valla arengukavas ettenähtud Mustjala rahvamaja rekonstrueerimiseks võtta

300 000 eurot laenu. Kolter märkis, et teine hange ülejäänud tööde jaoks tuleb veel, kuid millal, ei ole veel teada. “Katsume esimeste töödega enne hakkama saada,” lausus ta. Lepingu järgi võivad tööd kesta selle aasta lõpuni.