Põleng hävitas Kallastes elumaja

Eile pärast südaööd sai häirekeskus teate tulekahjust Muhu vallas Kallaste külas. Rookatusega talumaja hävis täielikult. Tuleroaks langes ka maja kõrval seisnud sõiduauto.

9. septembril 50 minutit pärast südaööd sai häirekeskus teate Muhu vallas Kallaste külas põlevast majast, kus võib olla ka inimesi. Leekidesse mattunud maja omanik oli Kallaste külavanem Andres Kindel, kelle peres kasvab kolm väikest last. Õnneks ei viibinud perekond tulekahju puhkemise ajal majas.

Tulekahju sõitsid kustutama Kuressaare ja Orissaare päästekomando ning Kõrkvere, Muhu ja Tagavere vabatahtlikud.

Kustutustöödega ja lähedal asuvate hoonete kaitsmisega alustati kohe. Siiski süttis ka maja kõrval seisnud sõiduauto ja elumaja hävis tulemöllus täielikult.

Tulekahju lokaliseeriti kell 3.17 ja jätkati järelkustutustöödega. Eile hommikul oli sündmuskohal valves Orissaare kustutus-

auto.

Kohalike sõnul elas pere ajutiselt abihoones ning ehitusjärgus elumajas ei olnud ka elektrit.

Muhu vallavanem Raido Liitmäe kinnitas, et perekond elab ajutiselt abihoones. Siiski on see vaid suvevariant, kuna majas ei ole elektrit. Talveks pakub vald perele eluaseme. “See on tõesti üks väga raske pauk, vallavalitsus otsustas perekonda toetada ka rahasummaga ning pakkusime neile elamiseks endist hooldekodu maja või valla sotsiaalkorterit,” ütles ta.

Otsus selle kohta, kumb elamispind valitakse, jäetakse perekonna teha.