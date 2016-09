REPLIIK: Saaremaisest toidufestivalist

Kui meil juba poolest suvest uhkesti reklaamitakse, et tulekul on Saaremaa toidufestival, siis eeldanuks, et selle nädal aega kestva toidupeo raames saanuks suuremates toidupoodides näiteks ka saaremaiste ettevõtete tooteid degusteerida. Ime näppu! See-eest tutvustati Rae Konsumis neljapäeval Küprose oliive, täidetud paprikat, Halloumi juustu jne, mekkida anti ka. Eks ta ole, saar ju seegi…

Samuti võinuks toidufestivali kenadel päikselistel päevadel pakkuda kesklinnas hääd tänavatoitu. Ega kohvikud ja restoranidki oma eripakkumisi suuremat välja reklaaminud. Arenguruumi seega on.

Maali Maias