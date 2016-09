Ruhnu plaanitakse päikeseparki (1)

AS Eesti Energia plaanib Ruhnu saarele rajada kompleksse, taastuvenergial põhineva elektritootmisüksuse, kus elektri tootmiseks kasutatakse päikesepaneele.

Ruhnu vallavalitsusele saadetud detailplaneeringu algatamise taotluses seisab, et parim koht päikesepaneelide paigaldamiseks on Ruhnu lennuvälja kinnistu. Maandumisraja merepoolsest osast jääksid paneelid enam kui saja meetri kaugusele.

Paneelide asukoha valikul on määrava tähtsusega paiga võimalikult pikaajaline avatus päikesevalgusele. Lisaks on uue elektritootmisüksuse ühendamiseks olemasoleva võrguga vajalik maakaabelliini trassi planeerimine ja ehitamine olemasoleva alajaamani.

Eesti Energia uute energia-lahenduste juht Alo Kelder ütles Saarte Häälele, et Ruhnus uuritakse võimalust rajada nüüdisaegne täisteenuslahendus energia tootmiseks, mis kataks aastaringselt saare energiavajaduse, oleks keskkonnasõbralikum ja vähendaks tootmiskulusid. “Meie eesmärk on teha kaasaegne ja keskkonnasõbralik lahendus, mis on pikaajaliselt ka majanduslikult soodsam, kuna kasutatava diisli kogus ja vajadus selle veoks saarele vähenevad oluliselt, samuti väheneb diisli ladustamisega seotud seadmete ja tegevuse maht,” lisas ta.

Kelder märkis, et projekteerimistööd küll alles algavad, kuid tõenäoliselt sisaldab energiatootmislahendus päikeseparki, mille võimsus on suurusjärgus 300 kW, akusid ja diiselgeneraatorit. Juhul kui kõik sujub plaanipäraselt, peaks uus energiatootmisüksus tööd alustama järgmisel või ülejärgmisel aastal. Kuna arendusega ollakse alles alguses ja hanked on algatamata, ei saa Keldri sõnul energiatootmisüksuse rajamise hinnast veel rääkida.

Ruhnu vallavanem Jaan Urvet (pildil) ütles, et ruhnlased võtavad päikesepargi vastu hea meelega. “Eks me loodame, nii nagu me kõiki asju oleme ullikeste kombel ikka uskunud ja lootnud,” lausus Urvet, viidates, et loodetavasti saab arendus ka tegelikult teoks. Praegu toodetakse Ruhnus elektrit diislikütusega. Vallavanema sõnul kulub seda aastas 150 tonni. “Ega see just väga keskkonnasõbralik ole,” tõdes ta.

Urvet lisas, et ka Ruhnu inimesed ise on varem initsiatiivi üles näidanud, et Ruhnu saaks uue elektritootmise lahenduse. “Me oleme seda riigikogu tasandil arutanud,” märkis ta.

Detailplaneeringu algatamise küsimus on Ruhnu vallavolikogu järgmise istungi päevakorras. Volikogu tuleb kokku 14. septembril.