TS Laevad tegi apsaka (1)

Hiiu Leht kirjutas, et õigel ajal kohale mitte jõudvate riigi parvlaevade asemel renditud laevad sõidavad vahemaad pikemalt. TS Laevade juht Kaido Padar ütles, et neil jäid uued ajad lepingutes kahe silma vahele.

TS Laevad ja Hiiu maavanem Riho Rahuoja hakkasid kohe süüdistama Saaremaa Laevakompaniid ja selle omanikku, kes olevat hiidlastele korralikult käru keeranud. Saaremaa Laevakompanii tegevjuht Tõnis Rihvk ütles Saarte Häälele, et süüdistused nende aadressil on alusetud.

Tema sõnul juhiti lepingute koostamise protsessis tähelepanu asjaolule, et asenduslaevade võimekus ei ole sama, mis graafikutes, mida TS Laevad olid plaaninud. Juba riigilaevade ja praeguse vanemate aluste laadimis- ja lossimisvõimekus ei ole sama. Kõik nende protsesside ajad pandi lepingusse ka kirja.

Rihvk märkis, et eks see viga tuli uue vedaja kogenematusest. Ta lisas, et Saaremaa Laevakompanii vaid sõidab. Täpselt nii, nagu neile graafik ette antud on ja võimekust on. Nemad ei koosta graafikuid ega otsusta ka seda, kus ja millisel liinil mingi laev sõidab.

Hiiu maavanema väljaütlemiste kohta vedaja aadressil sõnas Rihvk muiates, et oma rahvale tuleb ju ikka meelepärast juttu ajada.