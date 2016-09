UUS: Tiidrek Nurme võitis Sügisjooksu 10 kilomeetri distantsi

Rio olümpiamaratoni läbinud Tiidrek Nurme võitis täna SEB Tallinna Maratoni traditsioonilise 10 km Sügisjooksu.

Tiidrek Nurme läbis võistlusmaa 29.42 ning viis ellu oma eesmärgi edestada sõpru Keeniast, sest Ibrahim Mukunga sai teisena kirja 29.52 ja Victor Kamuren Ketienya kolmandana 30.17.

“Hammas oli vaikselt verel,” tunnistas Tiidrek Nurme. “Ibrahim Mukunga on minu üks paremaid sõpru, toon ta Eestisse jooksma ja hoolitsen selle eest, et ta midagi valesti ei teeks. Kõik selle eesmärgiga, et temaga võistelda.”

Tiidrek Nurme sõnul oli jooksu algus väga kiire ja kui oleks sama tempoga lõpuni tuldud oleks võinud sündida ka Eesti rekord. “Aga arvata oli, et selle tempoga ei saanud jätkata,” lausus ta.

“Keenia poisid jooksid väga kiiresti, aga ma üritasin rohkem oma keha tunnetada. Tundub, et poisid läksid rohkem emotsiooni peale välja, aga selle arvelt olin ma lõpus ka rohkem värskem ja jooksin neil eest ära.”

Viimased üheksa kuud maratonile keskendunud Tiidrek Nurme ütles, et pikalt jooksumaalt sellisele lühikesele distantsile võistlema tulla on raske ja see oli kindlasti üks kõrgeima laktaadi sisaldusega jooks. “Maratoni trenn on ikka midagi muud, aga minu organism on selleks valmis ja ei karda lühemaid distantse,” selgitas ta.

Pühapäeval Tiidrek Nurme poolamaratoni jooksule ei stardi. “Keenia mehed lähevad elu eest jooksma ja kui ma tahaks neid võitma minna, siis kohtuksime kindlasti pärast haiglas,” märkis saarlasest jooksumees.

Kokku oli stardis ligi 10 000 osalejat.