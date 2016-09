Kõige mõjuvõimsamad passid maailmas (1)

Pea kõigi Euroopa demokraatlike riikide kodanikud on harjunud, et nad võivad viisavabalt ringi sõita pea kogu maailmas. Kuid siiski on üks riik, mis teeb kõigile teistele silmad ette ja mille passi olevat kõige kasulikum omada.

Maailmas olemasolevatest isikut tõendavatest dokumentidest olevat kõige prestiižsem Saksa pass. Nii vähemalt väidab Norra ajalehe Aftenposten ajakirjanik Camilla Flaaten, toetudes Briti kompanii Henley & Partners uurimusele “Visa Restriction Index 2016” (“Viisapiirangu indeks 2016”).

Pingerea koostamisel oli peamine kriteerium, kui paljudesse riikidesse saab ühe või teise passi omanik sisse viisavabalt. Samas võeti arvesse ka viisa saamise lihtsust riiki sisenemisel.

Selgus, et Saksamaa Liitvabariigi passi omav isik võib ilma viisata sõita ühtekokku 177 riiki. Kohe Saksamaa kannul tuleb meie läänenaaber Rootsi – kolme kuningakrooniga passi omanik võib viisata siseneda 176 riiki. Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Suurbritannia kodanikud ei vaja viisat, et külastada 175 riiki. Nimetatud riikide pass on passide pingereas kolmandal positsioonil.

Aftenposteni kirjutist lugedes jäi mulje, et norralased on brittide koostatud pingereas mõnevõrra pettunud. Norra on selles ju alles kuuendal kohal, mis annab talle Põhjamaade hulgas eelviimase koha – Norrast eespool 4. kohal on Taani, tagapool 10. positsioonil Island.

Lugeja lohutuseks kirjutab Norra leht, et Briti kompanii tegi oma uurimuse selle aasta kevadtalvel. Nüüdseks võib olukord juba muutunud olla.

Toimunud muutused

Brittide uurimus kõneleb ka sellest, millised muutused on viisavabaduse maailmas viimasel ajal toimunud. Kui võtta aluseks vaid aastane periood, on 199 riigist mullusega võrreldes tänavu muutumatuks jäänud vaid 21 riigi positsioon.

“See kinnitab, et viisavaba režiim on maailmas muutumas üha populaarsemaks. Üha enam riike sõlmib omavahel kokkuleppeid viisavabaks reisimiseks, seega muutuvad nad ka üha enam külastatavamaiks,” tsiteerib Aftenposten kompanii Henley & Partners pressiesindaja Mara Ispase sõnu. “Seda kinnitavad näiteks riigid, mis on tunamullusega võrreldes oma positsiooni nimekirjas märkimisväärselt parandanud: Tonga (riik Okeaanias – toim), Belau (riigike Vaikse ookeani idaosas – toim), Colombia, Ida-Timor (riik Malai saarestikus – toim). Nimetatud neli riiki sõlmisid 2015. aastal Euroopa Liiduga viisavaba režiimi kokkuleppe.”

Stabiilne Euroopa

Kuidas on aga viisavaba režiimiga lood olnud viimase kümnendi jooksul? Mara Ispase sõnul võib viimasel kümnendil täheldada järgnevaid arengutendentse.

Kui vaadata Euroopa riike, siis on need olnud küllaltki stabiilsed. Näiteks Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Hispaania ja Rootsi on ka praegu nimekirjas enam-vähem samal kohal, kus nad olid kümme aastat tagasi. Esikümnes olevad riigid pole kümne aasta jooksul peaaegu muutunud. Kui 2016. aasta alguses oli seal 28 riiki, siis 2006. aastal oli neid 26. “Kuid näiteks Liechtenstein on oma kohast esikümnes ilma jäänud, samal ajal on sinna ilmunud Tšehhi, Soome, Ungari ja Malta,” ütles Ispas. “Slovakkia ja Lõuna-Korea on esikümnes kord olnud, kord sealt jälle välja jäänud.”

Mara Ispas nimetas veel mõned riigid, mille viisarežiim on kümne aasta jooksul oluliselt paranenud. Pärast 2006. aastat on pingereas oma positsiooni 20 koha võrra parandanud Tai, Albaania, Araabia Ühendemiraadid, Bosnia ja Hertsegoviina ning Serbia. Kõige enam on aga viisavabaduse osas kümnendi jooksul allapoole langenud Guinea (– 32), Libeeria (– 33), Sierra Leone (– 35) ja Boliivia (– 37).

Kuid mida võib lähitulevik tuua, seda ei söanda keegi prognoosida. Teada on vaid, et viimase aasta jooksul on paljud riigid oma piiridel kontrolli järsult tugevdanud. Tõsi, see ei tähenda veel viisarežiimi kehtestamist. Kui aga Euroopat tabanud rändekriisi kontrolli alla ei saada, pole kaugel ka aeg, mil valitsused hakkavad viisarežiimi karmistama.

Millist passi on kasulik omada

Arv näitab riikide arvu, kuhu selle riigi passi omanik saab viisavabalt reisida.

Kõige hinnatumad passid maailmas

1. Saksamaa 177 riiki

2. Rootsi 176 riiki

3. Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Suurbritannia 175 riiki

4. Belgia, Taani, Holland ja USA 174 riiki

5. Austria, Jaapan ja Singapur 173 riiki

...

13. Läti 163 riiki

14. Eesti, Leedu 162 riiki

48. Venemaa 105 riiki

Kõige vähem hinnatud passid maailmas

100. Süüria 32 riiki

101. Somaalia 31 riiki

102. Iraak 30 riiki

103. Pakistan 29 riiki

104. Afganistan 25 riiki

Allikas: Henley & Partners