KURIOOSUM: Türkmenistani presidendi veeklaas vahetati välja

Saksamaa kantsleri Angela Merkeli ja Türkmenistani presidendi Gurbanguly Berdimuhammedowi ühisel pressikonverentsil Berliinis toimus eriskummaline vahejuhtum. Nimelt vahetati pressikonverentsi alguses kõigi üllatuseks välja Türkmenistani riigipea ees seisev veeklaas, kusjuures sellise veidra manipulatsiooni põhjust kohalolnutele keegi ei selgitanud.

Kõnealune intsident leidis aset 29. augustil, laiema avalikkuse ette jõudis see aga alles sel nädalal. Pressikonverentsi korraldajad olid omapoolse ettevalmistustöö teinud ja mõlema riigijuhi ette tribüünile oli muu vajaliku atribuutika hulgas asetatud ka veeklaas.

Kui aga pressikonverents algas, vahetas üks Berdimuhammedowi abilistest presidendi ees seisva veeklaasi kibekähku välja. “See, mis toimus, oli sedavõrd ootamatu ja ebaloogiline, et isegi Angela Merkel jälgis kogu stseeni ammuli sui ja üllatunud pilguga,” kirjutab venekeelne veebiportaal “Türkmenistani alternatiivsed uudised”.

Siinkohal võib lisada, et selgitusi toimunu kohta ei jaganud ükski Türkmenistani delegatsiooni liige. Saksa ajakirjandus arvab aga, et tõenäoliselt kartsid Türkmenistani poliitikud oma riigipea mürgitamist.

“Toimunu üllatas kõiki pressikonverentsi saalis viibinud inimesi. Samas andis aga vahejuhtum veeklaasiga maailmale hea võimaluse näha, milline riik Türkmenistan tegelikult on ning milline on selle maa liider ja teda ümbritsevad inimesed,” märgitakse veebiportaalis ilmunud uudisloos.

Varem on ajakirjanduses korduvalt ilmunud suisa anekdootlikke lugusid Türkmenistanis valitseva isikukultuse kohta. Näiteks olevat ühe türkmeeni käest küsitud, mille poolest erineb Türkmenbaşy (riigi eelmise presidendi Saparmyrat Nyýazowi tiitel, mis tõlkes tähendab “kõigi türkmeenide isa” – toim) isikukultus Arkadagi (see on Berdimuhammedowi mitteametlik tiitel, tõlkes “kaitsja” – toim) isikukultusest.

Vastus oli järgmine: “Tead, varem rippusid kõikjal Türkmenbaşy hiigelsuured pildid. Need olid kunagi üles pandud ja seal nad siis rippusid. Kuid vanaks jäädes otsustas Türkmenbaşy oma hallid juuksed mustaks värvida ja rahvale kuulutati, et juht on hakanud noorenema. Siis vahetati ka tema portreed kõikjal välja. Kui aga Arkadag võimule sai, hakati tema pilte vahetama igal aastal. Ei, ta ei värvi pidevalt oma juukseid, meie praegune liider suhtub lihtsalt oma portreedesse suure tähelepanelikkusega. Kord on tal taustaks valge vaip, siis punane jne. Inimestele tekitab see aga probleeme, sest igal aastal tuleb neil uus portree muretseda.”

Veel üks episood 2015. aastast, mis iseloomustab hästi Berdimuhammedowi isikukultust. Nimelt toimus Türkmenistani pealinnas restaureeritud staadioni pidulik avamine. Tseremoonia pidi algama kell 8 hommikul. Rahvamass aeti aga kohale juba kella viieks hommikul. President Berdimuhammedow saabus alles kell 12. Kogu selle aja jooksul ei saanud inimesed juua ega tualetti külastada. Paljud minestasid palavusest, kolm inimest suri.