Pannkoogist lõheuhhaani, õunakoogist rääkimata (GALERII)

Sel septembri pühapäeval on Kuresaare tavatult rahvarohke. Põhjus, miks kodust välja tulla, on paljudel sama – täna ja ainult täna on avatud Kuressaare õunakohvikud.

Kui kella poole kahe paiku päeval Kungla tänavale jõuame, ootab seal ees üksjagu sagimist. Kes on saabunud kohale autoga, kes rattaga, kes jalutades.

Maja nr 15 hoov ehk kohvik Roheline JÜS on külalisi puupüsti täis. Klientide teenindamiseks on üles seatud koguni kaks letti. Väiksema taga seisavad Loore Kuris ja väike preili Emilie Pink.

„Need iirisemuffinid ja kaerahelbeküpsised on minu tehtud,“ näitab Emilie. Kaerahelbeküpsised õuntega, nagu ka pardimamma šokolaadikoogi, on valmistanud Märt Kuris. „Keegi ei õpetanud, ise oskan,“ kinnitab poiss. Pannkooke on osav noormees valmis soovijale kohe küpsetama – pisike elektripliit on siinsamas ootamas.

Terrassile üles seatud laua taga askeldab müüjana Katrin Kamm, heleroheline põll ees. „Väga palju rahvast on käinud,“ rõõmustab ta. Tänane hitt, vegani õunatort on paraku otsas, aga laud endiselt head-paremat täis: šokolaadimuffinid, juustupulgad, tiramisu, vegani õunakook.

Magusaisule leevendust

Miks on kohviku nimes selline kummaline lühend, JÜS? „Meil on selline sõpruskond, kellega käime matkamas jalgsi ümber Saaremaa,“ selgitab tänase ettevõtmise korraldaja Vello Kaasen. „Avasime selle kohviku, et oma tegevust tutvustada ja toredat päeva nautida.“ Menüügi nuputati välja koos.

Seame sammud veidi eemal, Kungla 11 tegutseva SAAREMAAKERA kohviku poole. Värava juures asutab end parajasti ratta selga istuma Maido Toll. „Sõin kodus soolast, nüüd tulin vaatama, ehk leian midagi head magusat,“ ütleb mees. Maidol on läbi käidud juba viis kohvikut ning magusaisu koogiga pisut leevendust saanud.

Ostjaid teenindaval Karel Lemberil on käed tööd täis. Kõrval seisab tema koolipoisist abiline Mairon Nõgu.

„Õunakooki ja kohvi ostetakse väga palju ning loomulikult pitsat,“ lausub Karel.

Seda, et siinne pitsa on tõepoolest väga maitsev, kinnitavad ka Mele Pesti ja Kristjan Jansen, kes on kohvikusse tulnud koos Marje Pesti ning oma laste Saskia ja Jasperiga.

Mele sõnul on õunakohvikute külastamine hea võimalus Kuressaares uusi ja põnevaid kohti avastada. Kolm kohvikut on neil käidud, aga käia küll ja veel.

Lossihoovi savikojast on täna saanud Emanda Õunakoda. Külalisi – neid on täna paari tunniga käinud juba üle saja – tervitab emand Maila Juns-Veldre isiklikult.

Maila, muide, kannab kohvikute päevaga kenasti sobivaid ehteid, mille on valmistanud nõuka-aegsetest kohvitassidest ja alustaldrikutest.

Maila sõnul on tänase menüü suurimad hitid legendaarne Pepe napoleoni kook ja pannkoogid, mida ta ise küpsetab.

„Pühapäev on ju pannkoogipäev,“ märgib Maila, kes pannkookide juurde pakub omatehtud õuna-vaarikamoosi või õuna-maasikamoosi.

Suur-Sadama 29 tänaval asuva kena kollase maja õuest on täna saanud Riinude kohvik. Selline nimi on kohvikule antud peretütarde Laura Riin ja Eleriin Raamatu järgi. Laud on igasugu hõrgutistest lausa lookas. Vahvlid, õunapommid, toorjuustukook vaarikate ja vaarikamoosiga, valge šokolaadi-mustikamuffinid, õuna-purukook, kookosmakroonid ja palju, palju muud.

Kes hoopis soolast ihkab, võib saada heeringasalatit või hoopis kausitäie kalasuppi – lõheuhhaad. Kokk on siin kohvikus pereema Reelika Rünk. „Ma olen kõigest kodukokk,“ jääb ta tagasihoidlikuks.

Kausitäis uhhaad

Reelika sõnul olid lapsed „süüdi“ selles, et nende koduõuest kohvik sai. „Nemad hakkasid sellest ideest nii kinni, aga kuna see on ikka nii suur ettevõtmine, mõtlesin enne registreerimist ikka päris tükk aega,“ tunnistab ta.

„Väga hea kalasupp on!“ kiidab hoovis laua ääres istuv kolmik – Reet Truuväärt ning Marve ja Jüri Koppel. „Oleme käinud juba nii paljudes kohtades ja aina magusat söönud, süda läks vesiseks,“ lausub Marve.

Uus 45 asuv ÖnneÖun on Seitsmenda Päeva Adventistide vegankohvik. „Vegankohvik sellepärast, et propageerime tervislikku toitumist,“ tähendab koos Elna Mitiga kohvikus toimetav Priit Keel. Külastajal on valida mitut sorti smuutide vahel, samuti leiab laualt soolaseid ja magusaid küpsiseid ja muidugi õunakoogi.

Siinne firmaroog on ahjuõunatort, mida katab kookosvaht. „Ise küpsetame, ahjud kogu aeg töötavad,“ ütleb Keel. Kes soovib, võib kaasa osta karbikese mahefüüsaleid.

Üks hoopis isemoodi miljööga kohvik nimega Kuldrenett asub aga Luha tänaval Metra aukeskuse õuel. Siingi on lett küpsetiste all lookas. Leidub suur hulk magusat kraami, ent kel isu soolase järele, saab seda leevendada lõhepannkoogitordi või suitsukalaga. Kohvi valgendamiseks pakutakse ehtsat talupiima.

Osa koos vanematega kohvikusse saabunud mudilasi mürab kott-toolidel, mis on asetatud punaseks värvitud euroalustest valmistatud laudade äärde. Teised lapsed ootavad kannatlikult järjekorras, et lasta endale näomaaling teha. Kel maaling näos, on oma uue välimuse üle silmnähtavalt õnnelik. Toreda päeva üle muidugi ka.