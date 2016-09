See on minu pojakene!

Naerusuisel Valjala näitsikul Helina Mäekivil on parasjagu käed tööd täis oma uhiuue pagarikoja ja kohviku sisseseadmisega Kuressaare südalinna.

Samas tuleb meeles pidada, et maalritöö kõrvalt peab ta jõudma värsked leivad ahju panna. Ilma ju konkursile asja pole.

Tõsi, peagi avatavas kohvikus ta leiba veel ei tee, kuid “poja” on tal tööl kaasas ja ootab oma aega. Pojakeseks kutsub Helina naeru lagistades omavalmistatud juuretist.

Temal on juuretis kogu aeg olemas, kogu aeg hakkamas ja kogu aeg hoolt vajamas. “Ma toidan teda… ta ongi nagu väike laps ja see on kogu minu varu,” tunnistab ta juuretisepotsikut patsutades. “Kui midagi luhta läheb temaga, siis on jama majas.” Kui juuretis nälga jääb, siis käib ta n-ö maha ja asi on otsas. Hakka otsast pihta.

Helinal on seni leivateoga kõik hästi läinud. “Peab tunnistama, et ainult üks leib läks aia taha,” märgib ta ise samal ajal taignakaussi vett valades. “Maitse oli normaalne,” tõdeb ta. “Ta lihtsalt ei kerkinud hästi.”

Leivategu on teadus

Helinal on oma sõnutsi selline huvitav ajalugu leivaküpsetamisega, et aastaid ta üritas, sai tuttavate käest juuretist ja ei õnnestunud kuidagi. Siis võttis end käsile ja tegi juuretise täitsa otsast peale ise valmis. “Niimoodi ongi mul juuretis ise käima pandud ja pärast seda on siiamaani õnnestunud,” pajatab ta.

Taigna tegemise tarvikuid üksteise järel lauale tõstes on Helina samaaegselt ninapidi raamatus. “Nii, mis me siis teeme… kolme leiva jagu,” räägib Helina omaette juuretist kulbiga suurde kaussi tõstes ning sellele jahu peale mõõtes. Töö käib ta käes kiirelt ja vilunult, ometi tunnistab ta, et peast ei tee tema midagi. “Minul retseptid peas ei ole,” kinnitab ta.

Kõike vaatab ja kontrollib ta ikka ja alati retseptist järele, sest eks see leivategu natukene nagu omaette teadus ole. Väga lihtne on kogustega mööda panna, kui niisama oma peaga ja mõõteriistadeta nuputama hakata.