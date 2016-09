UUS: Napsutajad, vandaalid ja ümber läinud kalapaat (1)

Politsei jaoks möödus nädalavahetus joobes inimesi kantseldades.

Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse Matis Siku andmeil oli 20 väljakutsest enamus seotud joobes isikutega. Kainenema toimetati kaks meest.

“Murettekitav on olukord liikluses, kuna nädalavahetusel tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti,” tõdes Sikk.

Kolmel puhul oli juhtide seisund selline, mis andis põhjust kriminaalmenetluse alustamiseks ning kahel juhul alustati väärteomenetlus. Kokku kõrvaldati eelmisel nädalal roolist kaheksa alkoholijoobes mootorsõidukijuhti ning viis juhtimisõiguseta juhti.

“See on Saare maakonna kohta väga halb tulemus,” leidis Sikk. Tema sõnul tänab politsei tänab kõiki, kes on andnud joobes juhtidest teada ning julgustab nii tegema ka edaspidi. “Kogukonnaga koostöös on võitlus roolijoodikluse vastu palju efektiivsem ja nii on võimalik ära hoida raskete tagajärgedega õnnetusi,” rääkis Sikk.

Reede õhtul teatati politseile kohvikust Mosaiik, et seal tülitab üks mees teisi kliente. Politsei toimetas 27-aastase mehe arestikambrisse kainenema.

Laupäeva varahommikul nägi Kuressaares elav majaomanik, kuidas kaks noormeest tänava ääres tema prügikasti kohalt teisaldasid. Prügikasti omanik väljus majast, et takistada huligaanide tegevust, mispeale tekkis rüselus. Rüseluse käigus õnnestus omanikul prügikast tagasi saada, kuid vandaalid said jooksu.

Laupäeva õhtul teatati Merevalvekeskusest, et Panga külas läks merel kalapaat ümber. Esialgse info kohaselt leiti kolm merehädalist kohalike poolt üles, kuid neljas mees oli kadunud. Õnneks suutis ka neljas mees oma jõududega kaldale ujuda ning kiirabi vaatas meeste tervisliku seisundi üle. Keegi kannatanutest haiglaravi ei vajanud.