Kristina teeb üllatusi

“Ma olen praegu täiesti sillas. See olen mina,” tunnistab üllatunud meigi- ja soengukunstnik Piret Elli, kui Kristina Mägi astub tema stuudiosse ja kingib talle temast joonistatud portree.

Aeg-ajalt saab keegi Kuressaares üllatuse osaliseks, kui tema töölaual on ühel päeval maitsekad kaaned ja nende vahel pliiatsijoonistus temast endast. All vaid nimetähed M. K.

“Sest mulle meeldib,” vastab küsimusele, miks sa seda teed, Kristina Mägi, keda teatakse rohkem Kuressaare raekojas turismiinfo jagajana. Kristina üks hobi on portreede joonistamine ja nende kättetoimetamine portreteeritule salamisi. Kuigi nüüd see saladuseloor vahest kaob.

Joonistamine rahustab

Esmalt üllatuse tegemisest. Kristina sõnul on ta oma tööde suhtes üsna kriitiline ja kõik pildid ei tulegi ehk välja. Seega ei hakka ta enne kellelegi midagi üldse ütlema. Kui pilt valmis ja autor rahul, siis ongi üllatus. “Teiseks ma usun, et inimestele meeldivad toredad üllatused, ja praktika näitab, et joonistatud portree saamine on tore üllatus,” räägib 20 aastat tagasi esimese sellise pildi joonistanud Kristina.

Joonistamine on Kristina jaoks rahustav tegevus. Kui igapäevaselt on ta oma sõnul kärsitu ja rahutu, siis joonistamine on aeg omaette olemiseks. “Lihtsalt istud ja joonistad. Selleks on vaja rahu ja vaikust,” ütleb ta. Vahepeal, kui ta lapsed väikesed olid, ei tulnud joonistamisest suurt midagi välja. 10 aasta jooksul ei tulnud ühtegi pilti. Nüüd on lapsed juba piisavalt suured ja pilte on kogunenud.

Pikem lugu Kristina Mägi hobist ilmus laupäevases Saarte Hääles.