KUULA: The Werg ilmutas debüütalbumi teise singli “Vend”

Saaremaalt pärit eksperimentaalse instrumentaalmuusika bänd The Werg avaldas 10. septembril omanimelise debüütalbumi teise singli “Vend”.

Instrumentaalbändi peatselt ilmuva albumi teist singlit on võimalik alates 10. septembrist kuulata Soundcloudis ja YouTube’is, misjärel muutub lugu kuulatavaks ning soetatavaks ka Spotify, iTunes, Deezer ja teistes suuremates kanalites. “Vend” on The Werg’i teine singel bändi omanimeliselt täispikalt albumilt, mille ilmumisaeg on planeeritud oktoobrisse.

Bänd andis 10. augustil välja esimese singli “Ragnotti”, mis on nüüdseks saavutanud kõlapinda nii Eestis kui ka mujal Euroopas.

“Kui esimest singlit iseloomustas sub-bass ja kosmilised süntesaatorihelid, siis “Vend” on 6-minutiline rännak erinevates maailmades. Õhuline meremaailm meelitab esmalt oma sumeda olekuga, kuid nagu me kõik teame, on tegu vaikusega enne tormi,” sõnas kitarrist Sander Sepp.

Jüri Põld, kes on bändi kitarrist kui ka salvestamise ning kokkumängu eest vastutaja, rõhus aga instrumentaalloo emotsionaalsusele: “Lugu “Vend” omab meie jaoks suurt emotsionaalset väärtust ning põnev on jagada neid isegi pisut intiimseid mõtteid kuulajaskonnaga.”