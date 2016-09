Saaremaa jahimehed ei taha uskuda seakatku jõudmist metsadesse

Saaremaa jahimehed ei taha uskuda, et Aafrika sea, katk on jõudnud ka metsadesse, sest katku nakatunud Sakla seafarmi lähedalt leitud kahel metsseakorjusel avastati veterinaar- ja toiduameti väitel küll katk, kuid kolme nädala möödudes ei ole avastatud enam ühtki katkujuhtumit.

Kolm nädalat on möödas sellest, kui Sakla farmis avastati Aafrika seakatk ja kõik loomad hukati, vahendas “Aktuaalne kaamera”. Umbes samal ajal leiti ka Saaremaa metsadest kaks seakorjust, millelt võetud katkuproovid osutusid Tartu laboris positiivseteks. Pärast seda pole aga Saaremaal kütitud ja metsast leitud surnud metssigadelt tuvastatud ligi kolme nädala jooksul ühtegi positiivset seakatku proovi.

VTA loomatervishoiu osakonna juhataja Maarja Kristiani sõnul saab ta aga 100-protsendiliselt kinnitada, et Saaremaa metsades on Aafrika seakatk. “Meil on Saaremaal kaks metssea positiivset leidu ja meil on Saaremaal kodusigade positiivne taudikolle,” ütles ta. Saaremaa jahimehed seda juttu ei usu.

